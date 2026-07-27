В Петербурге ученые попытаются установить первоначальный цвет статуи Венеры Таврической

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Эрмитаж и Научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского начали комплексное исследование статуи Венеры Таврической, сообщила пресс-служба музея.

"В ходе проекта предполагается решить комплекс научных задач: от уточнения датировки и атрибуции до моделирования оригинального облика. (...) Несмотря на длительную историю изучения, многие вопросы, касающиеся времени создания, происхождения материала и первоначального облика памятника, остаются открытыми. Новое исследование призвано поставить точку в этой дискуссии, а заодно и восстановить детали "биографии" скульптуры: где она была сделана, из какого карьера привезли мрамор и как она выглядела изначально", - говорится в сообщении.

Специалисты проанализируют следы механической обработки, реставрационных вмешательств и естественных повреждений шедевра.

"Ключевые направления лабораторных работ включают минералого-петрографическое изучение мрамора, анализ состава следовых элементов с применением масс-спектрометрии, а также изотопный анализ для точной локализации источника происхождения мрамора. Эти методы позволят с высокой степенью достоверности соотнести материал статуи с определенными месторождениями античного мира", - уточнила пресс-служба.

Кроме того, исследователи с помощью УФ-излучения и химического анализа поищут следы древних пигментов.

"Сегодня мы привыкли видеть античные статуи белоснежными, но в Древней Греции и Риме их раскрашивали. Многие скульптуры, которые мы воспринимаем как шедевры, дошли до нас в облике, во многом сформированном реставрационной практикой XIX века", - отметили в Эрмитаже.

По информации пресс-службы, обсуждается возможность создания "Цифрового двойника" скульптуры с использованием 3D-сканирования.

"Венера Таврическая - один из символов Эрмитажа и одна из самых известных античных скульптур в России. Мы продолжаем задавать ей вопросы, на которые прежде невозможно было ответить. Совместная работа Эрмитажа и Института Карпинского - пример того, как современные естественно-научные методы становятся важной частью гуманитарного знания, открывая новые возможности для изучения мирового культурного наследия", - привела слова гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского пресс-служба музея.

Статуя Венеры Таврической - одна из первых античных скульптур, появившихся в России. Ее приобрели в 1719 году по повелению Петра I. Скульптура долгое время находилась в Летнем саду, затем в Таврическом дворце, а с 1852 года она является частью экспозиции Нового Эрмитажа. Долгое время считалось, что это греческий оригинал II века до н.э., однако современные ученые склоняются к версии о римской работе эпохи императоров Антонинов (около 140-150 гг. н.э.).