Выставка к 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей открылась в наццентре "Россия"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Выставка "Наследие. Театр. Великие", приуроченная к 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей (СТД), открылась в наццентре "Россия", экспозиция, состоящая из 17 тематических разделов, устроена как путешествие по театру.

Председатель СТД Владимир Машков на открытии выставки сообщил, что к проекту подключились более 100 организаций, среди которых театры всей страны и высшие театральные учебные заведения. "В общем, здесь больше 600 экспонатов", - сказал он.

По словам куратора выставки Елены Кравец, создателям выставки "очень важно было не рассказывать об историчности, а об этапах". Куратор отметила, что старт выставки не показатель ее успешности.

"Нет, это начало. Это о том, что мы начинаем проживать два месяца. Мы будем меняться. Может быть, мы поменяем инсталляцию, поменяем пошив платья, поменяем здесь что-то. Нам очень хочется, чтобы мы в этой атмосфере жили, в этом пространстве жили", - подчеркнула Кравец.

О выставке

При входе в выставочное пространство через "служебный вход" посетитель оказывается в масштабной "игровой комнате", где можно примерить разные роли. Внешний периметр экспозиции посвящен десяти художественно-постановочным цехам, в которых работают мастера, создающие визуальный и аудиальный облик представления, среди них Цех жесткой декорации, Цех мягкой декорации, Цех бутафории, Постижерский/гримерный цех, Радио-звуковой цех, Цех театральной машинерии, Реквизиторский цех, Пошивочно-костюмерный/обувной цех, Осветительский цех и Кукольный цех.

Центральная часть выставки посвящена летописи Союза театральных деятелей, где представлены мультимедийные и архивные материалы, а также инсталляции, представляющие исторические данные: от создания Общества взаимного вспоможения русских артистов и покровительства императорского двора до современной деятельности.

Один из разделов рассказывает о деятельности фронтовых театров и театральных бригад, выступавших перед солдатами в годы Великой Отечественной войны. Следующий раздел экспозиции повествует о известных семейных союзах в истории отечественного театра, начиная с Константина Станиславского и Марии Лилиной, Ольги Книппер и Антона Чехова, Александра Таирова и Алисы Коонен и заканчивая нашими современниками. В библиографическом разделе представлены редкие, в том числе рукописные, издания из коллекции Центральной научной библиотеки СТД РФ.

В конце выставки посетителей ждет выставка театральных плакатов, где будет представлено около 300 экспонатов, в том числе сохранившаяся в единственном экземпляре афиша Николая Акимова к спектаклю "Страх" по пьесе Александра Афиногенова (1931 г.).

Выставка будет открыта в Национальном центре "Россия" с 28 июля по 25 сентября.