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Тысячелетний крест обнаружили в связываемом с Рюриком могильнике в Старой Ладоге

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Несколько артефактов обнаружили археологи при исследовании, предположительно, варяжского захоронения в Старой Ладоге Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"В урочище Плакун завершились раскопки кургана №11. Это древнейший могильник, связанный с первыми ладожанами, - теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика в 862 году. Археологи нашли здесь крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки и капсулу времени 1968 года - послание от коллег-предшественников", - написал глава региона в соцсетях.

Образцы направят на лабораторные исследования.

Старая Ладога - одно из древнейших поселений страны, где зародилась российская государственность. В свое время это был ключевой торговый и военный центр Древней Руси.

Александр Дрозденко Ленинградская область Старая Ладога
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