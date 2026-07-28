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Более 60 стран присоединятся к "Ночи кино"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Участие во всероссийской акции "Ночь кино", которая в этом году пройдет 29 августа, примут более 60 стран, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Яркий праздник отечественного кинематографа пройдет при поддержке Минкультуры России уже в 11-й раз и по традиции будет приурочен ко Дню российского кино. Акция, организованная РОСКИНО и Фондом кино, состоится в последнюю субботу лета - 29 августа. В этом году она охватит более 5 тысяч площадок по всей России и свыше 60 стран", - написала Любимова во вторник в своем канале в Мах.

По словам министра, все желающие смогут бесплатно посмотреть на большом экране новинки российского кино, среди которых историческая драма "Ангелы Ладоги", семейные киноленты "Буратино" и "Чебурашка 2", а также военная картина "Малыш". Также во многих городах помимо кинопоказов запланированы концерты, выставки, викторины и мастер-классы.

Прошлую, юбилейную "Ночь кино" в 2025 году посетили около 830 тыс. человек в России и 37 странах, напомнила Любимова.

День российского кино традиционно отмечается 27 августа.

Ольга Любимова Минкультуры
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