Поиск

Икона Святой Троицы находится на проверке в мастерской Лавры

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Государственной Третьяковской галереи проверяют состояние иконы Святой Троицы Андрея Рублева в мастерских Лавры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе галереи.

""Троица" находится в реставрационных мастерских Лавры, сотрудники Третьяковской галереи проверяют ее состояние", - сказали в пресс-службе Третьяковки.

Ранее в СМИ появилась информация, что икону изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры.

Икона "Троица" с 2024 года находится в безвозмездном пользовании у Троице-Сергиевой лавры решением патриарха Кирилла и министра культуры РФ Ольги Любимовой. Подписанный сторонами договор подразумевает пользование иконой на срок 49 лет с последующей пролонгацией. При этом "Троица" продолжает оставаться объектом федеральной собственности.

В храме икона установлена в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Троица Третьяковская галерея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

 "Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

Работа выставки в филиале "Росизо" на Китай-городе остановлена по техническим причинам

Бернем переадресовал Британскому музею вопрос о возвращении Греции мраморов Элгина

 Бернем переадресовал Британскому музею вопрос о возвращении Греции мраморов Элгина

Московский губернский театр интегрирован во МХАТ имени Горького

 Московский губернский театр интегрирован во МХАТ имени Горького

Умерла японская художница Яёи Кусама

 Умерла японская художница Яёи Кусама

"Газпром Арена" заявила, что не планировала проведение концерта Канье Уэста

 "Газпром Арена" заявила, что не планировала проведение концерта Канье Уэста

Европол отметил ужесточение способов кражи произведений искусства

 Европол отметил ужесточение способов кражи произведений искусства

Новый "Человек-паук" стал третьим самым кассовым фильмом в истории

 Новый "Человек-паук" стал третьим самым кассовым фильмом в истории

Из сицилийского музея похитили четыре картины художника эпохи Возрождения

 Из сицилийского музея похитили четыре картины художника эпохи Возрождения

Власти Бразилии нашли восемь украденных отпечатков из "джазовой" серии Матисса

 Власти Бразилии нашли восемь украденных отпечатков из "джазовой" серии Матисса
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11739 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3708 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов