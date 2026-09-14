Икона Святой Троицы находится на проверке в мастерской Лавры

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Государственной Третьяковской галереи проверяют состояние иконы Святой Троицы Андрея Рублева в мастерских Лавры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе галереи.

""Троица" находится в реставрационных мастерских Лавры, сотрудники Третьяковской галереи проверяют ее состояние", - сказали в пресс-службе Третьяковки.

Ранее в СМИ появилась информация, что икону изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры.

Икона "Троица" с 2024 года находится в безвозмездном пользовании у Троице-Сергиевой лавры решением патриарха Кирилла и министра культуры РФ Ольги Любимовой. Подписанный сторонами договор подразумевает пользование иконой на срок 49 лет с последующей пролонгацией. При этом "Троица" продолжает оставаться объектом федеральной собственности.

В храме икона установлена в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.