В центре Грабаря не нашли ухудшений состояния "Троицы" перед ее перевозкой в ХХС

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Специалисты зафиксировали отсутствие ухудшения состояния сохранности иконы "Троица" Андрея Рублева перед ее перевозкой в храм Христа Спасителя, сообщили "Интерфаксу" в реставрационном центре имени Грабаря.

"Икона Андрея Рублева "Святая Троица" находилась в реставрационном центре имени Грабаря под научным реставрационным наблюдением за состоянием ее сохранности. К моменту перевозки (в храм Христа Спасителя - ИФ) икона была осмотрена совместно специалистами Центра имени Грабаря и Третьяковской галереи. Было зафиксировано отсутствие изменения (ухудшения) состояния сохранности иконы", - сообщили в центре.

Чтобы снизить риски при транспортировке иконы, накануне ее перемещения "были нанесены укрепляющие профилактические заклейки из полос специальной бумаги, а также проведено укрепление красочного слоя на шести микроучастках".

"Непосредственно перед упаковкой и транспортировкой икона была осмотрена представителями Русской Православной Церкви с оформлением необходимых документов", - добавили в центре.

Перевозка иконы "осуществлялась в специальном климатическом ящике, автомобилем, оборудованным всем необходимым для перевозки культурных ценностей", в ХХС икону разместили в музейной витрине.

"Троицу" Рублева перевезли в ХХС перед Рождеством, 5 января. Предполагается, что икона останется в ХХС до Троицы (23 июня), а затем ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру.

15 мая 2023 года было объявлено о решении передать "Троицу" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергиеву лавру.

Реставраторы и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи. 3 июня икону перевезли из Третьяковки в храм Христа Спасителя.

12 июля патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре "Троицы" Рублева. Договор подразумевает передачу иконы на 49 лет с последующей пролонгацией. При этом "Троица" продолжает оставаться объектом федеральной собственности.

19 июля икону доставили из ХХС в Реставрационный центр имени Грабаря. В центре икона находилась в специально оборудованном помещении, где соблюдается необходимый для нее температурно-влажностный режим.

Также 19 июля между Лаврой, Третьяковкой и центром Грабаря был подписан договор о передаче "Троицы" на реставрацию на срок до одного года, говорила в октябре глава правового управления патриархии игумения Ксения (Чернега).