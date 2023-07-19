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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

"Троицу" Рублева увезут из храма Христа Спасителя вечером 19 июля

"Троицу" Рублева увезут из храма Христа Спасителя вечером 19 июля
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублева завершает свое пребывание в храме Христа Спасителя и в среду, 19 июля, вечером будет перевезена в реставрационный Центр имени Грабаря, сообщил "Интерфаксу" источник в Московской патриархии.

"Сегодня, как обычно, до шести вечера святыня будет доступна для поклонения в храме, после чего будет произведен демонтаж конструкции, в которой находится икона, и образ доставят в Центр имени Грабаря, где эксперты оценят состояние иконы и решат вопрос о целесообразности ее реставрации", - сказал собеседник агентства.

"Троица" находилась в главном соборе страны в течение полутора месяцев, за это время ей поклонились более 200 тыс. человек.

О решении передать "Троицу" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви стало известно 15 мая. В Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя, затем направлена на реставрацию, которая может растянуться на год, а после - в Троице-Сергиеву лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра.

3 июня икона была перевезена из Третьяковкой галереи в храм Христа Спасителя и размещена в специальной капсуле в центре собора. Предполагалось, что икона пробудет там до 18 июня под наблюдением сотрудников галереи, а затем отправится на реставрацию, однако в середине июня было решено, что святой образ пробудет в храме на месяц дольше.

В РПЦ настаивают на том, что, вопреки опасениям музейного сообщества, церковь способна обеспечить сохранность и безопасность иконы.

Троица храм Христа Спасителя
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