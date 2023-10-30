Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В РПЦ заявили, что "Троицу" Рублева могут реставрировать максимум год

В РПЦ заявили, что "Троицу" Рублева могут реставрировать максимум год
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Максимальный срок реставрации иконы "Святая Троица" кисти Андрея Рублева может составить один год, сообщила глава правового управления патриархии игумения Ксения (Чернега).

"19 июля между Лаврой, Третьяковской галереей и Всероссийским художественным научно-реставрационным центром им. И.Э.Грабаря был подписан договор о передаче иконы на срок до одного года для проведения комплекса работ по реставрации, включая процедуру сверки состояния сохранности иконы, ее обследование, научно-исследовательские работы и мероприятия по консервации/реставрации (в случае необходимости)", - приводит слова игумении "Журнал Московской Патриархии".

КультураРеставрационный совет рассмотрит мероприятия по сохранению "Троицы"Реставрационный совет рассмотрит мероприятия по сохранению "Троицы"Читать подробнее

Чернега отметила, что возвращение святынь - это "не столько реституция, восстановление исторической справедливости", а "акт покаяния, акт искупления того колоссального ущерба, который был причинен Церкви в годы гонений".

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" из Третьяковской галереи Русской православной церкви. Эта инициатива вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Тем не менее икона была передана на некоторое время в храм Христа Спасителя, после чего ее отправили на реставрацию с тем, чтобы затем передать в Троиц-Сергиеву лавру на 49 лет. В настоящее время икона находится в Центре им. Грабаря.

РПЦ Троица Андрей Рублев Центр им. Грабаря
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Реставрационный совет рассмотрит мероприятия по сохранению "Троицы"

Реставрационный совет рассмотрит мероприятия по сохранению "Троицы"

Всероссийская "Ночь искусств" пройдет 4 ноября

Всероссийская "Ночь искусств" пройдет 4 ноября
Умершие знаменитости

Умер композитор Геннадий Гладков

Умер композитор Геннадий Гладков

Британский актер Майкл Кейн заявил о завершении карьеры

Британский актер Майкл Кейн заявил о завершении карьеры

Сокуров сообщил об отказе Минкультуры РФ в прокатном удостоверении фильму "Сказка"

Минкультуры запретило показ "Сказки" Сокурова на фестивале "Каро.Арт"

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Бастовавшие голливудские сценаристы одобрили проект соглашения с киностудиями

Масштабная выставка работ Николая Рериха пройдет в Новой Третьяковке

Масштабная выставка работ Николая Рериха пройдет в Новой Третьяковке

Нигде не выставлявшаяся картина Моне может уйти с молотка за $65 млн

Нигде не выставлявшаяся картина Моне может уйти с молотка за $65 млн
Умершие знаменитости

Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });