В РПЦ заявили, что "Троицу" Рублева могут реставрировать максимум год

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Максимальный срок реставрации иконы "Святая Троица" кисти Андрея Рублева может составить один год, сообщила глава правового управления патриархии игумения Ксения (Чернега).

"19 июля между Лаврой, Третьяковской галереей и Всероссийским художественным научно-реставрационным центром им. И.Э.Грабаря был подписан договор о передаче иконы на срок до одного года для проведения комплекса работ по реставрации, включая процедуру сверки состояния сохранности иконы, ее обследование, научно-исследовательские работы и мероприятия по консервации/реставрации (в случае необходимости)", - приводит слова игумении "Журнал Московской Патриархии".

Чернега отметила, что возвращение святынь - это "не столько реституция, восстановление исторической справедливости", а "акт покаяния, акт искупления того колоссального ущерба, который был причинен Церкви в годы гонений".

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" из Третьяковской галереи Русской православной церкви. Эта инициатива вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Тем не менее икона была передана на некоторое время в храм Христа Спасителя, после чего ее отправили на реставрацию с тем, чтобы затем передать в Троиц-Сергиеву лавру на 49 лет. В настоящее время икона находится в Центре им. Грабаря.