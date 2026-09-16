Новая Третьяковка на Крымском валу закроется на реконструкцию в марте

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу закроется весной 2027 года для проведения реконструкции, проект ремонта пока не утвержден, сообщила директор галереи Ольга Галактионова.

"Предстоит большая работа. Оно закрывается на посещение в марте. Его фонды будут перевозить", - сказала Галактионова журналистам.

Директор Третьяковки уточнила, что в здании запланирован ремонт, но пока нет проекта работ. "Проектная документация пока не готова. Как только это будет известно, мы сообщим. Но это произойдет не в марте 2027 года - проект и понимание, когда заработает снова", - подчеркнула она.

Галактионова заявила, что в галерее прорабатывают вопрос организации показов экспонатов в период их переезда из здания на Крымском Валу.

"Вы знаете, мы работаем над тем, как нам показывать те предметы, которые на Крымском валу. Скажу честно, мы еще не пришли к результату. Это активно обсуждается. Есть варианты, мы их смотрим", - уточнила она.