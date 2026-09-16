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Новая Третьяковка на Крымском валу закроется на реконструкцию в марте

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Здание Новой Третьяковской галереи на Крымском валу закроется весной 2027 года для проведения реконструкции, проект ремонта пока не утвержден, сообщила директор галереи Ольга Галактионова.

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"Предстоит большая работа. Оно закрывается на посещение в марте. Его фонды будут перевозить", - сказала Галактионова журналистам.

Директор Третьяковки уточнила, что в здании запланирован ремонт, но пока нет проекта работ. "Проектная документация пока не готова. Как только это будет известно, мы сообщим. Но это произойдет не в марте 2027 года - проект и понимание, когда заработает снова", - подчеркнула она.

Галактионова заявила, что в галерее прорабатывают вопрос организации показов экспонатов в период их переезда из здания на Крымском Валу.

"Вы знаете, мы работаем над тем, как нам показывать те предметы, которые на Крымском валу. Скажу честно, мы еще не пришли к результату. Это активно обсуждается. Есть варианты, мы их смотрим", - уточнила она.

Новая Третьяковка Третьяковская галерея
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