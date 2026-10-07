Лунгин представил на кинофестивале в Геленджике фильм, посвященный артисту Петру Мамонову

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Премьера нового фильма режиссера Павла Лунгина "Четыре жизни Петра Мамонова" прошла в рамках кинофестиваля "Маяк" в Геленджике.

"Петр Мамонов — удивительная личность, которая преображается буквально на наших глазах. Успешная рок-звезда, талантливый актер, а также проповедник и даже старец — это всё он", - сказал Лунгин перед началом показа.

Кинолента, созданная при поддержке Фонда "Жизнь Абрау-Дюрсо", исследует различные периоды биографии и феномена Петра Мамонова, в том числе время кризисов, поисков и переосмысления ценностей. Фильм позволяет зрителям стать свидетелями метаморфозы главного героя: от деструктивности и саморазрушения к принятию Бога и покаянию.

В киноленте представлены уникальные воспоминания друзей и близких Петра Мамонова, а также редкие материалы из семейного архива, часть которых прежде не была доступна широкой аудитории.

Премьера фильма запланирована в Москве на 17 октября в кинотеатре "Октябрь". В широкий прокат лента выйдет с 22 октября. К весне также планируется выход телевизионной версии фильма, которая будет состоять из 4 серий.

В Абрау-Дюрсо предприниматель и основатель фонда Борис Титов, который выступил продюсером проекта, представил некоммерческую версию фильма "Путь Петра".

"Для меня это прежде всего фильм о пути. Да, гротескный путь, но значительный, даже невероятный. От абсолютного эгоцентризма к покаянию, искуплению и освобождению", - сказал Титов.

Он отметил, что для фонда это первый опыт участия в создании кинофильма

Фестиваль актуального российского кино "Маяк" был учрежден в 2023 году Фондом развития современного кинематографа "Кинопрайм" с целью привлечь внимание к талантливым авторским фильмам.

Петр Мамонов советский и российский музыкант, певец, актер, режиссер, поэт, переводчик. Он создатель и лидер рок-группы "Звуки Му". Также он исполнил главную роль старца Анатолия в культовой драме Павла Лунгина "Остров", за которую получил премии "Ника" и "Золотой орел". Также он сыграл царя Иоанна Грозного в историческом фильме "Царь".