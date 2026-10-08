Дворцовые конюшни в Петергофе выставили на торги за 205 млн рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" объявил конкурс по продаже Дворцовых конюшен в Петергофе, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сообщает сайт "ГИС Торги".

Единым лотом на продажу выставлен комплекс недвижимости, который входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Конюшни дворцовые" (ансамбль), а также право аренды участка общей площадью 31,7 тысячи кв.м на семь лет.

В комплекс входят шесть объектов недвижимости общей площадью около 12 тысяч кв.м, в том числе, кузницы, библиотека, медицинская лаборатория, дом отдыха и санаторий. Здания являются объектами культурного наследия федерального значения.

Начальная цена лота составляет 204,9 млн рублей. Заявки будут приниматься до 23 ноября, торги запланированы на 27 ноября.

Императорские конюшни располагаются на границе Александрии и Нижнего парка Петергофа. С 1732 года на этом месте располагался царский конюшенный двор. С 1848 по 1855 год по заказу императора Николая I архитектором Николаем Бенуа в Петергофе был возведен комплекс зданий в неоготическом стиле. В комплекс входили манеж, конное ведомство и жилые помещения для служащих. Внутри двора находились кузница, ветеринарная лечебница, каретная, сеновалы, кладовые для фуража.

В 2015 году была одобрена концепция реставрации и приспособления для современного использования Дворцовых конюшен. На территории памятника предлагалось создать конно-спортивный комплекс. Памятнику предлагалось вернуть изначальную функцию и создать на его территории конно-спортивный комплекс, однако работы так и не начались.