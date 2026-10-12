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В Москве на аукцион выставят пейзаж Левитана

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Москве на торги 18 октября выставят полотно Исаака Левитана, пейзаж Василия Кандинского и еще более 300 лотов из собрания искусства XVIII-XX веков стоимостью 1,5 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского аукционного дома.

"В этот раз аукцион удивит одним из самых масштабных собраний пейзажей на российском арт-рынке - более 130 работ авторства прославленных мастеров XIX-XX вв. Всего в каталог вошло 320 лотов. Эстимейт всего каталога составляет 1,5 млрд рублей, что делает предстоящие торги самым громким событием арт-сезона", - сказали в пресс-службе.

Топ-лотом торгов организаторы назвали полотно музейной значимости Исаака Левитана "Осень. Долина реки", оцененное в 30 млн рублей. Это авторский вариант картины "Долина реки. Осень" 1896 года из собрания Русского музея.

"Особую ценность произведению добавляет то, что оно выполнено в пастельной технике. Работы, выполненные пастелью, крайне хрупкие, редко доходят до наших дней в настолько хорошем состоянии. В данном случае, сохранность практически идеальная", - подчеркнула управляющий директор аукциона Ольга Русакова.

Жемчужиной коллекции предстоящих торгов стал пейзаж "Летний день. Полдень" Василия Кандинского, чья живопись впервые окажется на публичных торгах в России. Произведение оценивается в 90 млн рублей.

"Кандинский считается самым дорогим русским художником на мировых аукционах. За историю торгов Sotheby's и Christie's общая стоимость 40 его работ превысила 591 миллион долларов, обойдя в этом рейтинге вещи Малевича и Шагала", - отметил коллекционер, историк искусств и основатель Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

Также в каталог вошли "Портрет Зинаиды Алексеевны Перцовой" Константина Юона (35 млн рублей), "За Волгой" Михаила Нестерова (15,3 млн рублей), пейзаж "На прогулке" Бориса Кустодиева (14 млн рублей), "Осенний пейзаж" Петра Кончаловского (13,5 млн рублей), "Терафим" Николая Рериха (8 млн рублей), "Деревушка в горах" Александра Бенуа (8 млн рублей), а также работы Ильи Репина, Константина Коровина, Михаила Нестерова и Василия Поленова.

Помимо живописи, в каталоге торгов представлена оригинальная графика, старинные иконы, антикварный фарфор и предметы декоративно-прикладного искусства XVIII-XX веков. Также аукцион покажет избранные лоты армянского и советского художника-живописца, одного из основоположников национальной школы армянской живописи Мартироса Сарьяна, которые на открытых торгах оказываются крайне редко.

Русский музей Исаак Левитан Василий Кандинский Илья Репин Зинаида Перцова
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В Москве на аукцион выставят пейзаж Левитана

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