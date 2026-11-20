Christie's подтвердил отзыв картины Фриды Кало с аукциона после запроса властей Мексики

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Аукционный дом Christie's подтвердил отзыв с торгов в Нью-Йорке картины мексиканской художницы Фриды Кало "Конгресс народов за мир" после обращения мексиканских властей, запросивших дополнительную информацию о происхождении произведения.

"В сотрудничестве с продавцом мы приняли решение снять лот с торгов на данном этапе для проведения дополнительного исследования. (...) Мы рассчитываем вернуться к продаже этой работы позднее", - сообщил в четверг представитель Christie's агентству Associated Press.

Картину планировали выставить на аукцион во вторник. На полотне изображены белый голубь на плодоносящем дереве, улыбающееся солнце, луна и два ломтика арбуза.

Власти Мексики ранее попросили аукционный дом приостановить продажу до выяснения всех обстоятельств, связанных с историей владения произведением. Запрос был сделан со ссылкой на действующий в стране статус работ Кало как художественного наследия национального значения.

При этом данная картина уже выставлялась на торги в 2020 году через аукционный дом Sotheby's, и тогда возражений со стороны мексиканских властей не поступало.

Работа была создана Кало в октябре 1952 года и затем передана на конгресс Всемирного совета мира, проходивший в Вене. Полотно покинуло Мексику более чем за три десятилетия до принятия в 1984 году указа, которым произведения Кало были объявлены художественными памятниками. Документ запрещает постоянный вывоз работ художницы, находившихся на территории страны на момент его вступления в силу.

Мексиканские власти заявили, что ведут работу по данному вопросу совместно с Фондом музеев Диего Риверы и Фриды Кало, который находится под управлением Банка Мексики.