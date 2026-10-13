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Звезда сериала "Во все тяжкие" Ар-Джей Митт умер в возрасте 34 лет

Звезда сериала "Во все тяжкие" Ар-Джей Митт умер в возрасте 34 лет
Ар-Джей Митт
Фото: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Актёр Ар-Джей Митт, известный по роли Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие" и активно выступавший за права людей с инвалидностью, скончался в понедельник в возрасте 34 лет. О его смерти сообщили власти округа Камерон (штат Техас) и представители актера.

Судья округа Камерон Синди Хинохоса заявила Associated Press, что констатировала смерть Митта около 13:30 по местному времени (20:30 по Москве) в его доме в Браунсвилле. Причина смерти пока не установлена.

Митт, который с трехлетнего возраста жил с диагнозом ДЦП, получил широкую известность благодаря роли сына главного героя в сериале "Во все тяжкие". Он снимался почти в каждом эпизоде пяти сезонов телепроекта. Сам актер отмечал, что личный опыт борьбы с болезнью и ее последствиями помогал ему в работе и придавал роли подлинность.

После переезда в Лос-Анджелес в 2006 году Митт начал карьеру с небольших ролей в ситкомах. В сериал "Во все тяжкие" он пришел подростком. Съемки стартовали в 2007 году, а сериал выходил до 2013 года. Позднее он участвовал в проектах Switched at Birth и Guardians of Justice, а также продюсировал независимые фильмы.

Представители актёра подчеркнули, что Митт использовал свою публичность для продвижения инклюзии и расширения представительства людей с инвалидностью в индустрии. Он был послом организаций United Cerebral Palsy и Shriners Children's, а также возглавлял собственный фонд Mitte Foundation, поддерживавший благотворительные инициативы в этой сфере.

Хроника 05 января 2019 года – 13 октября 2026 года Умершие знаменитости
Ар-Джей Митт
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