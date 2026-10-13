Что случилось этой ночью: вторник, 13 октября

Франция задержала нефтяной танкер DF Peak, хуситы снова ударили по аэропорту в Эр-Рияде, умер актер Ар-Джей Митт

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Французские военные задержали нефтяной танкер DF Peak близ острова Реюньон в Индийском океане. По словам Эммануэля Макрона, мера принята в рамках борьбы с "теневым флотом".

- "Яндекс Пэй" восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей после атак на дата-центры, сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов.

- Хуситы заявили об очередных ударах по аэропорту в Эр-Рияде, они также атаковали авиабазу в Хамис-Мушайте. Две ракеты были перехвачены силами ПВО Саудовской Аравии.

- Идею приостановки взаимных ударов по энергетической инфраструктуре поддерживают и Россия, и Украина, заявил президент США Дональд Трамп.

- НАТО опубликовало заявление стран-членов альянса, осуждающее применение Ираном насильственных методов, включая поджоги, диверсии и кибератаки, против союзников и партнеров.

- Более 24 тыс. жителей Владивостока остались без света из-за аварии на подстанции "Улисс". В регионе действует штормовое предупреждение.

- Один человек погиб, несколько получили травмы в результате инцидента на одном из аттракционов парка развлечений Six Flags в штате Джорджия (США).

- Актер Ар-Джей Митт, известный по роли Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие" и активно выступавший за права людей с инвалидностью, скончался в возрасте 34 лет.