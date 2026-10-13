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На конференции "Золотой маски" обсудят будущее главной театральной премии России

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Руководители театров из разных регионов страны прибыли в Москву на третью всероссийскую конференцию премии и фестиваля "Золотая маска", сообщила директор "Золотой маски" Марина Самусева.

"Это уже третья конференция, и сегодня у нас главная задача - это сделать конкурсный цикл открытым. В прошлом году наша конференция собрала более 130 деятелей культуры. Сегодня нас гораздо больше, и действительно люди съехались со всей страны", - сказала Самусева журналистам на открытии конференции.

По словам директора премии, в рамках мероприятия организаторы ответят на все вопросы театрального сообщества. "Конечно, мы поговорим о нашем будущем и ответим на все поступающие вопросы. Вопросы уже поступают. Мы не рассчитываем, что на все вопросы мы сегодня сможем дать ответы, но это взаимодействие, это путь, и я счастлива, что мы его проводим, сообща со всем театральным сообществом", - подчеркнула Самусева.

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Директор премии отметила, что за два прошедших сезона, 31-й и 32-й конкурсный цикл, "Золотая маска" получила более полутора тысяч заявок от театров со всей страны. "Зрителями фестивалей стали более 81 тыс. человек, а в профессиональных и просветительских мероприятиях приняли участие более 15 тыс. человек", - сказала она.

Как уточнили в пресс-службе "Золотой маски", программа конференции включает заседания и дискуссии, посвященные истории премии, порядку участия в конкурсном цикле премии, возможностям сотрудничества с театрами, работе экспертных советов, жюри и многом другом. Целью конференции, по словам организаторов, являются ответы на вопросы, связанные с участием в "Золотой маске" и с будущим главной театральной премии страны.

"Золотая Маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Имена лауреатов 33-й премии станут известны на торжественной церемонии вручения премии "Золотая маска" в Челябинске в 2027 году.

Золотая маска РФ
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