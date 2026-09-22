Следующая церемония вручения премии "Золотая маска" пройдет в Челябинске

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Церемония вручения премии "Золотая маска" 33-го сезона пройдет в Челябинске, сообщили в пресс-службе премии.

"22 сентября на заседании Секретариата Союза театральных деятелей России определили город, в котором пройдет церемония вручения премии "Золотая маска" 33-го сезона. По итогам голосования секретарей СТД РФ право принять церемонию получил Челябинск", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Проведение церемонии в Челябинске, подчеркнули организаторы, станет одним из крупных событий программы города в статусе Культурной столицы России 2027 года - в течение года город примет ряд федеральных культурных проектов, и церемония "Золотой маски" станет частью этой масштабной программы.

"Для нас особенно важно, что церемония вручения премии "Золотая маска" вновь отправится в регион - на этот раз в Челябинск. Театр активно развивается в самых разных городах нашей страны, на разных сценах, в больших и малых театрах, и именно это многообразие составляет силу и богатство нашей театральной культуры", - отметил президент премии и фестиваля "Золотая маска" Владимир Машков.

Как уточнили в пресс-службе премии, 33-й сезон премии "Золотая маска" объединил театры и театральные организации из всех восьми федеральных округов России. В рамках заявочной кампании поступило 760 заявок из 157 городов и 83 регионов страны; 336 участников представляют регионы, 69 - Москву, 44 - Санкт-Петербург.

В числе заявок - спектакли драматического и музыкального театра, постановки театров кукол и спектакли для детей. Наибольшую долю составили спектакли драматического театра (59%), музыкального (19,5%), театров кукол (13%), еще 8,5% заявок пришлось на спектакли для детей.

В пресс-службе также сообщили, что вскоре будет определен список номинантов и наиболее заметных спектаклей театрального сезона 2025-2026 года, из их числа будет сформирована афиша фестиваля "Золотая маска", который пройдет весной 2027 года в Москве и регионах России.

Имена лауреатов станут известны на торжественной церемонии вручения премий в Челябинске.

Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска" учреждены Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году.

Церемония вручения "Золотой маски" 32-го сезона состоялась в Омске в июне этого года.