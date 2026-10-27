В Эрмитаже представят швейцарские эскизы витражей XVI века

Москва. 27 октября. В галерее графики Эрмитажа 27 октября откроется выставка "Линии света. Швейцарские рисунки для витражей XVI-XVII веков", сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции представлено более 50 оригинальных эскизов для витражей эпохи Ренессанса и маньеризма. Их дополняют гравюры, служившие образцами живописцам по стеклу, а также шесть кабинетных витражей, иллюстрирующих воплощение эскизов.

Разделы выставки раскрывают особенности развития витражного искусства в ведущих художественных центрах Швейцарии - Базеле, Берне, Шаффхаузене и Цюрихе.

Название "кабинетный витраж" связано, вероятно, с кабинетами искусства (Kunstkabinett), получившими распространение в XVI веке. Именно в Швейцарии такие небольшие геральдические витражи приобрели необычайную популярность и стали важной частью художественной культуры XVI-XVII веков. Обычно их помещали в верхние ряды окон: в отличие от монументальных средневековых витражей они уже не были жёстко связаны с архитектурой большого окна и представляли собой самостоятельные завершённые композиции.

Эрмитажное собрание швейцарской графики включает произведения всех значительных мастеров этого направления. Среди них - Тобиас Штиммер, один из крупнейших художников швейцарского Возрождения, виртуозный рисовальщик Даниэль Линдтмайер и глава цюрихской школы Кристоф Мурер, чьи проекты для витражей были широко распространены по всей Швейцарии.

Одним из ярких моментов выставки станет возможность впервые увидеть вместе две пары рисунков, некогда входивших в состав одной коллекции и ныне хранящихся в Эрмитаже и ГМИИ имени Пушкина. Это два листа Кристофа Мурера из серии, созданной для базельского дома Леонарда Турнейссера - известного ученого, алхимика, врача и путешественника, - и два рисунка Штиммера из знаменитой серии эскизов к витражам швейцарских кантонов.

Выставка открывает публике малоизвестные и яркие памятники из фондов Эрмитажа и позволяет познакомиться с одной из самых самобытных областей швейцарского искусства XVI-XVII веков. Большая часть представленных проектных рисунков экспонируется впервые.