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Укравшему фотографии Дженнифер Лоуренс хакеру назначили наказание

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Хакер Джордж Гарофано, один из четырех хакеров, которые взломали аккаунты голливудских знаменитостей и опубликовали их фотографии в обнаженном виде, назначили наказание в виде восьми месяцев лишения своболы, сообшил журнал Variety.

Гарофано взломал облачные хранилища более чем 250 человек. Среди них Кейт Аптон, Дженнифер Лоуренс и Кирстен Данст. После отбывания заключения ему предстоит три года отмечаться в полиции и потратить на общественные работы 60 часов.

До Гарофано были приговорены трое других хакеров. Райан Коллинз получил 18 лишения свободы, Эдвард Майерчук - девять месяцев, Эмилио Эррера - признан виновным и ожидает оглашения приговора.

Публикация личных фото знаменитостей произошла 31 августа 2014 года.

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Теги: Кейт Аптон, Дженнифер Лоуренс и Кирстен Данст, кино

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