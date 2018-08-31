Расширенная версия "Дэдпула 2" вышла в цифровой прокат

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Расширенная версия комедийного боевика "Дэдпул 2" вышла в цифровой прокат.

"Дэдпул 2. Огромная необрезанная версия" на 15 минут длиннее показанного в кинотеатрах фильма, в нее вошли несколько вырезанных сцен, бывших в рекламных роликах, но не попавших в финальный монтаж. В частности, в расширенной версии больше экранного времени у героини Домино, в нее также попала сцена, в которой Дэдпул возвращается в прошлое, чтобы предотвратить Вторую мировую войну.

К выходу расширенной версии создатели фильма также выпустили специальный трейлер, в котором Дэдпул пародирует рекламу парфюма с Брэдом Питтом, сыгравшим в фильме роль невидимки.

"Дэдпул 2" - комедийный блокбастер от Маrvel, снятый режиссером Дэвидом Литчем. Вышедшая в мае картина собрала в мировом прокате более 730 млн долларов.