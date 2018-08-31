Главные новости
В миреВ США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о ПутинеВ РоссииВ Росгвардии назвали провокацией обвинения Навального в завышении цен при закупкахВ РоссииВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном море
Культура

Расширенная версия "Дэдпула 2" вышла в цифровой прокат

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Расширенная версия комедийного боевика "Дэдпул 2" вышла в цифровой прокат.

"Дэдпул 2. Огромная необрезанная версия" на 15 минут длиннее показанного в кинотеатрах фильма, в нее вошли несколько вырезанных сцен, бывших в рекламных роликах, но не попавших в финальный монтаж. В частности, в расширенной версии больше экранного времени у героини Домино, в нее также попала сцена, в которой Дэдпул возвращается в прошлое, чтобы предотвратить Вторую мировую войну.

К выходу расширенной версии создатели фильма также выпустили специальный трейлер, в котором Дэдпул пародирует рекламу парфюма с Брэдом Питтом, сыгравшим в фильме роль невидимки.

"Дэдпул 2" - комедийный блокбастер от Маrvel, снятый режиссером Дэвидом Литчем. Вышедшая в мае картина собрала в мировом прокате более 730 млн долларов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дэдпул 2, Маrvel

Новости по теме

Культура
Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Рейтинг возглавил отечественный фильм "Гоголь. Страшная месть"Подробнее
 Эпоха КобзонаЭпоха Кобзона
Ушел из жизни артист, на песнях которого выросло несколько поколенийПодробнее
 Скончался Иосиф КобзонСкончался Иосиф Кобзон
Первому заместителю председателя комитета ГД по культуре, народному артисту СССР было 80 летПодробнее
 "Человек на Луне": безмолвная бездна"Человек на Луне": безмолвная бездна
Венецианский кинофестиваль открылся показом нового фильма Дэмиена ШазеллаПодробнее
Венеция 2018: Netflix, космос и политикаВенеция 2018: Netflix, космос и политика
На итальянском острове Лидо открывается старейший международный кинофестивальПодробнее
 Венецианский кинофестиваль откроется в среду картиной о первом человеке на ЛунеВенецианский кинофестиваль откроется в среду картиной о первом человеке на Луне
В рамках программы "Горизонты" покажут российский фильм "Человек, который удивил всех"Подробнее
 Родственники певца Принса подадут в суд на его врачаРодственники певца Принса подадут в суд на его врача
Семья музыканта недовольна лечением семейного доктораПодробнее
 "Днюха": самый пьющий день"Днюха": самый пьющий день
В российский прокат вышла десктоп-комедия Романа Каримова про тяжелые последствия безудержного весельяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 августа6 фото
30 августа
Фотохроника 30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон13 фото
30 августа
Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Московский международный автосалон - 201813 фото
29 августа
Московский международный автосалон - 2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ США опубликовали расшифровку бесед Ельцина и Клинтона о ПутинеВ РоссииВ Росгвардии назвали провокацией обвинения Навального в завышении цен при закупкахВ РоссииВМФ и ВКС впервые проведут учения в Средиземном мореЭкономикаТрамп пригрозил выходом США из ВТОКультураЭпоха КобзонаВ РоссииПодготовка ребенка к 1 сентября в России обойдется более чем в 20 тыс. рублей

Двое рабочих погибли из-за взрыва на предприятии в Самаре

РФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных систем

Пока планируется, что платежные системы перейдут на отечественные модули к 2024 году Подробнее

Пожар на нижегородском заводе локализован

Минтруд выступил против снижения ставки страхвзносов для людей предпенсионного возраста

В профсоюзах ответили на идею уголовного наказания за увольнение накануне пенсии

На нижегородском заводе, где произошел взрыв, неоднократно выявляли нарушения

На нижегородском заводе, где произошел взрыв, неоднократно выявляли нарушенияВо время последних внеплановых проверок на предприятии не обнаружились какие-либо проблемы Подробнее

Ректором Европейского университета в Петербурге стал профессор Вадим Волков

Прах поэта Коржавина захоронят на Ваганьковском кладбище в конце сентября

Инфляция в еврозоне в августе неожиданно замедлилась до 2%

В Татарстане подростка отправили под домашний арест из-за смерти избитого мужчины

Нижегородский завод подтвердил взрыв в здании утилизации мин

Министр просвещения РФ одобрила идею запрещать смартфоны в школах

Министр просвещения РФ одобрила идею запрещать смартфоны в школахОльга Васильева подчеркнула, что подобные решения могут приниматься только на уровне образовательных учреждений Подробнее

После взрыва на оборонном заводе под Нижним Новгородом не нашли троих рабочих

Из девяти рабочих три человека погибли, еще трое госпитализированы Подробнее

В Краснодаре хирург без образования попал под следствие после гибели пациентки

Россия не выдаст Еревану экс-министра обороны Армении

Россия не выдаст Еревану экс-министра обороны АрменииВ Москву уже поступил запрос об экстрадиции Микаела Арутюняна, но он является гражданином РФ Подробнее

Минобороны Японии запланировало рекордный военный бюджет

Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Новой Москве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru