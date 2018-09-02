Культура

Открылся фестиваль "Киношок"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Анапе прошла церемония открытия XXVII кинофестиваля "Киношок". В этом году в программу фестиваля включены фильмы стран Таможенного союза ЕАЭС, на фестивале состоится несколько официальных кинопремьер.

В программе "Кино на площади" состоится премьера фильма Павла Мирзоева "Как я стал" по пьесе Ярославы Пулинович с Павлом Табаковым в главной роли. Создатели фильма "Парень с нашего кладбища" Антон и Илья Чижиковы представят в конкурсах сразу две новые полнометражные картины – "Лили" и "Аниматор". Режиссер Серикбол Утепбергенов из Казахстана привезет в Анапу "Шестой пост" - основанную на реальных событиях криминальную драму о конфликте старых друзей, изменившем историю страны. Дебюты, российские и мировые премьеры художественных и документальных фильмов 10 стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Узбекистан, Украина, а также примкнувшие в копродукции Великобритания, Италия и Польша, регионы России: Пермь, Санкт-Петербург, Москва, Камчатка, Татарстан, Челябинск и др.); все это жители и гости Анапы смогут увидеть в киноцентре "Мир кино", на экранах Городского театра и главной площади города.

На гала-концертах, встречах в режиме "Прямого эфира на площади" и ежевечерних прокатах выступят приглашенные артисты, среди которых Ирина Муравьева, Максим Аверин, Валентина Титова, Алексей Булдаков, Алика Смехова, Валерий Яременко, Анастасия Макеева, Евгений Дятлов, Алена Хмельницкая, Эдуард Шульжевский, Ольга Кабо, Александр Галибин, Екатерина Семенова, Александр Мохов, Екатерина Волкова, Ирина Климова, Наталья Бочкарева и др.

В рамках фестиваля проходят 5 конкурсов: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских фильмов. Полнометражный, короткометражный и документальный конкурсы оценивают профессиональные жюри. В телевизионном конкурсе победитель определяется зрительским голосованием. А в конкурсе детских фильмов "Киномалышок" оценивает картины детское жюри. Всего в фестивале будет показано около 70 фильмов.

В этом году фестиваль "Киношок" проходит со 2 по 9 сентября.

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Теги: кино, Киношок
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