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Культура

Стивену Сигалу и Кевину Спейси не стали предъявлять обвинения в изнасиловании

Актеров подозревали в сексуальных преступлениях, якобы совершенных в начале 1990-х, по другим предполагаемым фактам изнасилований расследования продолжаются

Стивену Сигалу и Кевину Спейси не стали предъявлять обвинения в изнасиловании
Кевин Спейси и Стивен Сигал
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Окружной прокурор Лос-Анджелеса не будет предъявлять официальные обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании голливудским актерам Стивену Сигалу и Кевину Спейси, сообщает The New York Times.

Лауреата двух премий "Оскар" Кевина Спейси подозревают в серии сексуальных домогательств, первые обвинения в его адрес были выдвинуты прошлой осенью. В данном случае речь идет об инциденте 1992 года, когда он якобы напал на мужчину в Западном Голливуде. Однако срок давности по этому предполагаемому преступлению истек, так что обвинений в отношении Спейси предъявлено не будет.

Однако прокуратура продолжает расследование по другим пунктам.

В отношении Сигала выдвигались обвинения, что он якобы приставал к девушке в 1993 году. Срок давности по этому делу также истек. Но, как и в случае со Спейси, против Сигала продолжается расследование в связи с другими подозрениями.

The NYT напоминает, что недавно также недавно фигурантом дела о сексуальных домогательствах стал актер сериала "Черноватый" (Black-ish) Энтони Андерсон. Ему не были предъявлены официальные обвинения в связи с нехваткой улик.

В начале октября в Голливуде разразился скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого после разоблачительной публикации в газете обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько актрис первой величины. После этого по миру шоу-бизнеса, и даже за его пределами, прокатилась волна разоблачительных признаний о домогательствах.

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Теги: США, Кевин Спейси, Стивен Сигал

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