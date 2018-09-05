Стивену Сигалу и Кевину Спейси не стали предъявлять обвинения в изнасиловании

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Окружной прокурор Лос-Анджелеса не будет предъявлять официальные обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании голливудским актерам Стивену Сигалу и Кевину Спейси, сообщает The New York Times.

Лауреата двух премий "Оскар" Кевина Спейси подозревают в серии сексуальных домогательств, первые обвинения в его адрес были выдвинуты прошлой осенью. В данном случае речь идет об инциденте 1992 года, когда он якобы напал на мужчину в Западном Голливуде. Однако срок давности по этому предполагаемому преступлению истек, так что обвинений в отношении Спейси предъявлено не будет.

Однако прокуратура продолжает расследование по другим пунктам.

В отношении Сигала выдвигались обвинения, что он якобы приставал к девушке в 1993 году. Срок давности по этому делу также истек. Но, как и в случае со Спейси, против Сигала продолжается расследование в связи с другими подозрениями.

The NYT напоминает, что недавно также недавно фигурантом дела о сексуальных домогательствах стал актер сериала "Черноватый" (Black-ish) Энтони Андерсон. Ему не были предъявлены официальные обвинения в связи с нехваткой улик.

В начале октября в Голливуде разразился скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого после разоблачительной публикации в газете обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько актрис первой величины. После этого по миру шоу-бизнеса, и даже за его пределами, прокатилась волна разоблачительных признаний о домогательствах.