Пой, танцуй, будь собой

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сразу два фильма на Венецианском кинофестивале посвящены теме музыкальной индустрии, истории успеха и поисков себя. Если первый, "Звезда родилась" Брэдли Купера с Леди Гагой стал довольно предсказуемой сказкой, полной клише, то "Голос люкс" Брэйди Корбета с Натали Портман оказался актуально выдуманным байопиком с ярким визуальным рядом.

"Звезда родилась" был показан в Венеции вне конкурса - на пресс-показе в одном из самых больших кинозалов фестиваля почти не было свободных мест. Несмотря на все попытки, картина выглядит довольно наивно и зачастую предсказуемо. По сюжету рок-звезда Джексон Мейн (Купер), утомленный успехом и ищущий новых ощущений в алкоголе, встречает Элли (Леди Гага) - официантку в баре для трансвеститов, которая, конечно же, втайне поет и мечтает стать востребованной артисткой. Встреча происходит в баре, где, совершенно неожиданно, в этот вечер на сцену выходит Гага. Музыкант стремительно влюбляется в нее, приглашает на свои концерты и оказывает разные знаки внимания, предварительно излив девушке душу на ночной парковке перед супермаркетом. Она поначалу отказывается для вида, но потом с головой кидается в эти, понятное дело, токсичные отношения.

Собственно, сюжет известен, потому что картина, ставшая режиссерским дебютом Купера, - римейк одноименной ленты 1937 года. Почему для дебюта Купер решил не делать новое, а переснять кино (что неизбежно влечет за собой сравнение с оригиналом), остается только догадываться.

Из хорошего в фильме, пожалуй, только голос Леди Гага (но это было известно и до фильма). Неловкие попытки нагнетать обстановку как перед выходом на сцену, удивить как во время преображения Элли стилистами (благодаря чему она теряет свою индивидуальность) или выжать слезу чаще всего предсказуемы. А весьма очевидный после первых минут сорока просмотра финал становится очередным клише, оставляя зрителей в недоумении.

Другая картина, "Голос люкс", представлена в основном конкурсе фестиваля. В ней рассказывается о Селесте (Рэффи Кэссиди, Натали Портман), которая является, по словам закадрового рассказчика, "ребенком рейганомики". Девушка выжила во время стрельбы в школе, оправилась после физической и психологической травм благодаря музыке и быстро стала мировой звездой. Картина охватывает период с 1999 по 2017 год и таким образом становится своеобразным срезом рубежа столетий. На примере растущей популярности, взросления и становления Селесты режиссер показывает, как менялся окружающий мир - от политических и социальных до культурных реалий. Не оставляет без внимания Корбет и культ селебрити, иронично показывая, какое влияние медиа оказывают на знаменитостей и наоборот.

Фильм привычно для режиссера разделен на своеобразные главы, в каждой из которых с героиней происходит какая-либо трансформация. В прологе Селеста оказывается заложницей в школе и чуть не погибает от пули одного из учеников. На "состаренной" картинке (фильм снят на 35мм) зрителю показывают, как оправится девушке помогает сестра (Стейси Мартин), которая поддерживает ее стремление к музыке. Потом на горизонте появляется ушлый продюсер (Джуд Лоу), и команда начинает восход на вершину музыкального Олимпа со всеми вытекающими: запись альбома в студии, сотрудничество с именитыми хореографами, проходки бэкстейдж.

В следующих частях мы видим повзрослевшую и уже опытную звезду Селесту (почти всегда напомаженную в кадре, которая выглядит как птеродактиль, по ее собственному определению). Она уже сама воспитывает дочь, выставляет напоказ свою эксцентричность, выступает на больших аренах в стиле Мадонны и поет песни, которые для картины написала певица Sia.

Несмотря на истинно "американскую" историю американской же мечты, картину нельзя упрекнуть в излишней очевидности. Характер каждого из героев методично прописан, что делает их объемными, а не картонными пустышками.

Словно из параллельного мира герои становятся свидетелями террористической атаки в Нью-Йорке в 2001 году или стрельбы на одном из курортов в Хорватии. Незаметно для них трагические события становятся определяющим вектором истории, обращая внимание зрителей на актуальные проблемы современного мира.

Впрочем, несмотря на ясный посыл картины, Брейди Корбет не всегда четко артикулирует то, что он намерен сказать, таким образом, заставляя зрителей выискивать разные акценты в своем красочном полотне.