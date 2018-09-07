Главные новости
В РоссииЭкс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округеВ миреСМИ сообщили о сотрудничестве Скрипаля с разведкой ИспанииКультураКиноакадемия США в 2019 году не будет вручать "Оскар" за лучший популярный фильм
Культура

Пой, танцуй, будь собой

Сразу два фильма на Венецианском кинофестивале посвящены теме музыкальной индустрии

Пой, танцуй, будь собой
Кадр из фильма "Звезда родилась"
официальный сайт Венецианского кинофестиваля

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сразу два фильма на Венецианском кинофестивале посвящены теме музыкальной индустрии, истории успеха и поисков себя. Если первый, "Звезда родилась" Брэдли Купера с Леди Гагой стал довольно предсказуемой сказкой, полной клише, то "Голос люкс" Брэйди Корбета с Натали Портман оказался актуально выдуманным байопиком с ярким визуальным рядом.

"Звезда родилась" был показан в Венеции вне конкурса - на пресс-показе в одном из самых больших кинозалов фестиваля почти не было свободных мест. Несмотря на все попытки, картина выглядит довольно наивно и зачастую предсказуемо. По сюжету рок-звезда Джексон Мейн (Купер), утомленный успехом и ищущий новых ощущений в алкоголе, встречает Элли (Леди Гага) - официантку в баре для трансвеститов, которая, конечно же, втайне поет и мечтает стать востребованной артисткой. Встреча происходит в баре, где, совершенно неожиданно, в этот вечер на сцену выходит Гага. Музыкант стремительно влюбляется в нее, приглашает на свои концерты и оказывает разные знаки внимания, предварительно излив девушке душу на ночной парковке перед супермаркетом. Она поначалу отказывается для вида, но потом с головой кидается в эти, понятное дело, токсичные отношения.

Собственно, сюжет известен, потому что картина, ставшая режиссерским дебютом Купера, - римейк одноименной ленты 1937 года. Почему для дебюта Купер решил не делать новое, а переснять кино (что неизбежно влечет за собой сравнение с оригиналом), остается только догадываться.

Из хорошего в фильме, пожалуй, только голос Леди Гага (но это было известно и до фильма). Неловкие попытки нагнетать обстановку как перед выходом на сцену, удивить как во время преображения Элли стилистами (благодаря чему она теряет свою индивидуальность) или выжать слезу чаще всего предсказуемы. А весьма очевидный после первых минут сорока просмотра финал становится очередным клише, оставляя зрителей в недоумении.

Другая картина, "Голос люкс", представлена в основном конкурсе фестиваля. В ней рассказывается о Селесте (Рэффи Кэссиди, Натали Портман), которая является, по словам закадрового рассказчика, "ребенком рейганомики". Девушка выжила во время стрельбы в школе, оправилась после физической и психологической травм благодаря музыке и быстро стала мировой звездой. Картина охватывает период с 1999 по 2017 год и таким образом становится своеобразным срезом рубежа столетий. На примере растущей популярности, взросления и становления Селесты режиссер показывает, как менялся окружающий мир - от политических и социальных до культурных реалий. Не оставляет без внимания Корбет и культ селебрити, иронично показывая, какое влияние медиа оказывают на знаменитостей и наоборот.

Фильм привычно для режиссера разделен на своеобразные главы, в каждой из которых с героиней происходит какая-либо трансформация. В прологе Селеста оказывается заложницей в школе и чуть не погибает от пули одного из учеников. На "состаренной" картинке (фильм снят на 35мм) зрителю показывают, как оправится девушке помогает сестра (Стейси Мартин), которая поддерживает ее стремление к музыке. Потом на горизонте появляется ушлый продюсер (Джуд Лоу), и команда начинает восход на вершину музыкального Олимпа со всеми вытекающими: запись альбома в студии, сотрудничество с именитыми хореографами, проходки бэкстейдж.

В следующих частях мы видим повзрослевшую и уже опытную звезду Селесту (почти всегда напомаженную в кадре, которая выглядит как птеродактиль, по ее собственному определению). Она уже сама воспитывает дочь, выставляет напоказ свою эксцентричность, выступает на больших аренах в стиле Мадонны и поет песни, которые для картины написала певица Sia.

Несмотря на истинно "американскую" историю американской же мечты, картину нельзя упрекнуть в излишней очевидности. Характер каждого из героев методично прописан, что делает их объемными, а не картонными пустышками.

Словно из параллельного мира герои становятся свидетелями террористической атаки в Нью-Йорке в 2001 году или стрельбы на одном из курортов в Хорватии. Незаметно для них трагические события становятся определяющим вектором истории, обращая внимание зрителей на актуальные проблемы современного мира.

Впрочем, несмотря на ясный посыл картины, Брейди Корбет не всегда четко артикулирует то, что он намерен сказать, таким образом, заставляя зрителей выискивать разные акценты в своем красочном полотне.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: кино, Звезда родилась, Голос люкс
Культура
Пой, танцуй, будь собойПой, танцуй, будь собой
Сразу два фильма на Венецианском кинофестивале посвящены теме музыкальной индустрииПодробнее
 Киноакадемия США в 2019 году не будет вручать "Оскар" за лучший популярный фильмКиноакадемия США в 2019 году не будет вручать "Оскар" за лучший популярный фильм
О новой номинации объявили в прошлом месяце, не обозначив ее критерииПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
В российский кинопрокат выходят двенадцать фильмовПодробнее
 Юлия Самойлова рассказала о готовности эмигрировать из РоссииЮлия Самойлова рассказала о готовности эмигрировать из России
Певица не уточнила степень готовностиПодробнее
Минкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"Минкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"
Задержка с выдачей прокатного удостоверения возникла из-за закона, запрещающего демонстрировать свастику, что вызывает вопросы даже к картине о преступлениях нацистовПодробнее
 Стивену Сигалу и Кевину Спейси не стали предъявлять обвинения в изнасилованииСтивену Сигалу и Кевину Спейси не стали предъявлять обвинения в изнасиловании
Актеров подозревали в сексуальных преступлениях, якобы совершенных в начале 1990-х, по другим предполагаемым фактам изнасилований расследования продолжаютсяПодробнее
 Земфира выпустила первую за пять лет песнюЗемфира выпустила первую за пять лет песню
Певица положила стихи Иосифа Бродского на музыку, привлекла к записи музыканта Mujuice, а к созданию обложки - Ренату Литвинову и Гошу РубчинскогоПодробнее
 Иосифа Кобзона похоронили рядом с матерьюИосифа Кобзона похоронили рядом с матерью
После гимна у могилы артиста оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЭкс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округеВ миреСМИ сообщили о сотрудничестве Скрипаля с разведкой ИспанииКультураКиноакадемия США в 2019 году не будет вручать "Оскар" за лучший популярный фильмВ РоссииПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеЭкономикаЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииForbes составил список самых богатых семей России

Американец задержан в Петербурге по подозрению в педофилии

По данным следователей, от его действий пострадали два мальчика, в том числе ребенок-инвалид Подробнее

"Динамо-Брест" пока не получало подтверждения ухода Марадоны из клуба

"Динамо-Брест" пока не получало подтверждения ухода Марадоны из клубаМексиканский "Дорадос де Синалоа" сообщил о назначении на пост главного тренера аргентинца, который является председателем правления белорусской команды Подробнее

К сбою на Московском центральном кольце привела поломка поезда "Ласточка"

Суд продлил арест начальнику пожарного караула по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Рубль немного вырос к бивалютной корзине после обвала накануне

Glencore продала 14,16% акций "Роснефти" катарскому фонду QIA

В Новосибирске задержали вандала, нарисовавшего свастику на памятнике Ленину

Пой, танцуй, будь собой

Пой, танцуй, будь собойСразу два фильма на Венецианском кинофестивале посвящены теме музыкальной индустрии Подробнее

Пойман заключенный, сбежавший из колонии строгого режима в Пермском крае

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Трамп не будет отвечать на вопросы следователей о помехах расследованию Мюллера

Мосгорсуд проверит законность приговора криминальному авторитету Шакро Молодому

Сбой произошел в работе Московского центрального кольца

В томском магазине вызвали вооруженную охрану из-за неоплаченного первоклассницей леденца

Число жертв землетрясения на Хоккайдо достигло 16 человек

Экс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе

Экс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округеИгорь Комаров сменил Михаила Бабича, который ранее был назначен послом РФ в Белоруссии Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');