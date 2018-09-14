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Культура

Камерный театр имени Покровского стал частью Большого театра

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что планы театра полностью выполнены и перевыполнены.

"Начинаем сезон необычно - часть наших коллег еще летит из Милана, закончив гастроли там. Еще одна новость - начиная с 12 числа, камерный театр имени Б.А.Покровского теперь является частью нашего театра и будет носить название Камерная сцена имени Покровского Большого театра", - сказал гендиректор ГАБТа Урин на сборе труппы, посвященном началу нового 243-го театрального сезона.

Он выразил надежду, что театр будет работать на сцене ГАБТа, оставаясь самими собой и развивая традиции Покровского.

Говоря о планах театра, директор заметил, что они все выполнены.

"Я не буду говорить вам ни о каких цифрах, чтобы не мучить вас цифрами. Когда начальник отчитывается перед коллективом по цифрам, начинает говорить про какой-то план, выполнение, я вам могу сказать так - все планы театра выполнены и перевыполнены", - сказал Урин.

Директор отметил, что ГАБТом был проведен ряд технических, ремонтных работ. В частности, была проведена замена танцевальных полов Исторической, Новой сцен, репетиционного зала номер 6, проведена модернизация управления верхней сцены, отремонтированы гримерные на четвертом этаже Новой сцены. "Это постепенная работа, мы делаем это каждый год", - пояснил Урин.

Он также сообщил, что на рубеже 2019-2020 годов у Большого театра появятся два новых здания - общежитие для приглашенных артистов и мастерские.

"На Кузнецком мосту у нас есть здание, предполагалось построить апартаменты для артистов, которые приезжают к нам на спектакли. Удалось разрешить все проблемы, начинаются строительные работы. Надеюсь, через год с небольшим у нас на Кузнецком мосту появится четырехэтажное здание, где будет расселяться артисты, которые приезжают к нам на спектакли", - сказал Урин.

Директор также рассказал о работах над мастерскими ГАБТа.

"У нас возникли небольшие проблемы с окончанием реконструкции третьей очереди - имею в виду наши старые мастерские. Но мы их все разрешили, в том числе вопросы дополнительного финансирования. Потому что изменились цены, цена доллара и евро, и потребовались дополнительные средства, чтобы закончить стройку. Мы решили эти проблемы, выделены дополнительные деньги, решили все проектные работы. Надеемся, в конце 2019-начале 2020 года мы получим дополнительные мастерские", - сказал Урин.

В 243-м сезоне публику ждут премьеры постановок "Кандид", "Путешествие в Реймс", "Севильский цирюльник", "Русалка", "Евгений Онегин" и других.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2018 года Камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского будет присоединен к Большому театру.

"Министерство культуры приняло решение о реорганизации двух театров - Большого театра и Камерного музыкального театра имени Бориса Покровского. Последний будет присоединен к ГАБТу в особом статусе, получит статус камерной сцены Большого театра имени Бориса Покровского. Речь идет не о ликвидации, а о реорганизации, присоединении. Целью является развитие театра, поиск новых форматов", - сообщили тогда журналистам в пресс-службе министра культуры.

"Реорганизацию планируется осуществить к июню 2018 года. До этого момента, до конца текущего сезона, театр Покровского продолжит работу в прежнем режиме как самостоятельный коллектив, осуществит все намеченные планы: прокат текущего репертуара, гастроли, выпуск новых постановок и так далее", - привели в ведомстве слова Владимира Мединского.

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Теги: Большой театр, Владимир Урин, Камерный театр Покровского
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