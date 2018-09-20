Культура

Британский певец Эд Ширан впервые выступит в России летом 2019 года

Для борьбы со спекулянтами все билеты на шоу будут именными

Британский певец Эд Ширан впервые выступит в России летом 2019 года
Эд Ширан
Фото: Reuters

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Британский поп-музыкант Эд Ширан впервые выступит в Москве 19 июля 2019 года - он посетит Россию в рамках своего мирового тура.

"Эд Ширан сегодня анонсировал продолжение своего мирового тура в 2019 году, в рамках которого он впервые выступит в России - концерт состоится в Москве и пройдет 19 июля на стадионе "Открытие Арена". Билеты поступят в продажу в четверг, 27 сентября, в 12:00 по московскому времени", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организаторов концерта в четверг.

Там отметили, что ради борьбы со спекулянтами на концерт будут продаваться именные билеты. "Указанная на билете фамилия должна будет совпадать с данными в удостоверении личности, которое покупатель будет предъявлять при проверке на входе на концерт", - пояснили организаторы.

Эд Ширан - один из самых коммерчески успешных артистов современности. В 2017 году он стал самым продаваемым мировым артистом, выпустил свой третий студийный альбом "?" ("Divide"), принесший ему "Грэмми", в марте прошлого года. На данный момент продано более 15,5 миллионов копий альбома, включающего в себя синглы "Shape Of You", "Castle on the Hill', "Galway Girl", "Perfect" и "Happier". Дебютный альбом Ширана "+" (Plus) вышел в 2011 году (продано порядка 10 млн копий). За свою карьеру музыкат четырежды становился лауреатом Грэмми, получил 5 премий Brit Awards, 6 премий Billboard Awards и многие другие.

"Грэмми-2018"

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Теги: Эд Ширан
Культура
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