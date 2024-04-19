Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия" Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса исландский режиссер, сценарист и продюсер Фридрик Тор Фридрикссон объявили об открытии 46-го ММКФ.

Церемония открытия проходит в театре "Россия" в пятницу вечером, передает корреспондент "Интерфакса". Она началась с минуты молчания в память о погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле".

"Добро пожаловать в Москву, наши дорогие друзья. Наша сотня замечательных кинематографистов, которые приехали сюда, на 46-й ММКФ. У нас в программе почти 250 удивительных картин из более чем 50 стран мира. И мы очень этому рады", - сказала на церемонии министр культуры Ольга Любимова.

"Нам очень дорого, что вы доверили нам свои работы, что вам важно поделиться своим самым главным детищем - новой картиной", - добавила она.

Президент фестиваля Михалков, в свою очередь, на церемонии отметил, что "смотреть кино, судить кино - адски трудно".

"Я не знаю, кому из членов жюри больше повезет, но мне понравилась русская программа. И это важно, действительно важно, что люди, которые живут в нашей стране, пошли смотреть свое кино для того, чтобы себя в нем узнать и себя полюбить", - добавил Михалков.

На церемонии официальный представитель МИД России Мария Захарова зачитала приветствие министра иностранных дел Сергея Лаврова к участникам Фестиваля БРИКС, который проходит в рамках ММКФ.

"Кинокартины отражают всю палитру представленных в объединении цивилизаций и обществ, разнообразие отвечает духу БРИКС - открытой структуры, где равноправные государства-участники стремятся к совместному поиску эффективных решений актуальных проблем современности и национального развития. Ваш кинофестиваль - прекрасная иллюстрация конструктивного диалога и взаимного обогащения культуры", - отметил в приветствии Лавров.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. В основной конкурс вошли 10 картин.