В Париже у мельницы кабаре Moulin Rouge отвалились крылья

Это произошло ночью, никто не пострадал, ближайшее шоу не отменяется

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Париже у знаменитой красной мельницы кабаре Moulin Rouge между 2:00 и 3:00 в ночь на 25 апреля сорвались и упали на тротуар крылья, сообщает BFM TV. По данным пожарных, никто не пострадал, рисков новых обрушений нет.

Два человека, бывших в момент происшествия поблизости, получили шок, сообщили Le Figaro в полиции. По предварительной версии полицейских, крылья упали из-за погодных условий в сочетании с возможной обветшалостью.

В падении крылья сбили первые три буквы вывески кабаре - MOU. Все обломки убрали примерно в 8 часов утра. Место обрушения оцепляли.

В дирекции Moulin Rouge заверили, что конструкцию проверяли на предмет прочности еженедельно, и добавили, что пока не могут объяснить эту аварию. Обрушение произошло после завершения шоу, в здании на тот момент была только охрана.

Позднее гендиректор кабаре Жан-Виктор Клерико заявил, что полностью исключает диверсию и склоняется к тому, что крылья отвалились из-за технических проблем. Он сообщил, что за зданием ведется круглосуточное видеонаблюдение и никаких посторонних, в том числе на крыше, никто не заметил. В четверг вечером представление не отменяется, его дадут после дополнительных проверок здания, оно будет несколько скорректировано, но шоу должно продолжаться, цитирует его Le Parisien.

Подобных аварий не было за всю историю кабаре, созданного 6 октября 1889 года, заявили в компании AFP. Единственным исключением был пожар 1915 года, произошедший во время ремонта.