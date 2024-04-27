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Машков заявил, что для "Золотой маски" в Москве нужна собственная площадка

Машков заявил, что для "Золотой маски" в Москве нужна собственная площадка
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Национальной театральной премии "Золотая маска" необходима своя площадка для проведения показов спектаклей региональных театров, приминающих участие в премии, заявил глава Союза театральных деятелей (СТД), президент Национальной театральной премии "Золотая маска" Владимир Машков.

"Еще одно важное дело, и нам предстоит убедить в этом, что для Союза театральных деятелей в Москве нужна сцена, на которой будет проходить и "Золотая маска", и на ней в течение года будут проходить фестивали и мастер-классы, будут приезжать региональные театры", - сказал Машков журналистам в субботу.

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Он отметил, что в этом году "Маска" из-за отсутствия финансирования проходила в ином формате: "Мы не смогли привезти региональные театры в Москву, поэтому жюри посещало города лауреатов, смотрело спектакли". Однако, по его мнению, очень важно сделать так, чтобы театры могли приезжать в Москву.

Говоря о премии, Машков напомнил, что на нее "перестали обращать внимание государственные структуры". "Поэтому наша задача - вернуть доверие и спонсоров, и государства, и зрителей к этой премии", - добавил он.

Премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая маска" был Игорь Костолевский. В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" стал Машков.

Владимир Машков Золотая Маска Союз театральных деятелей
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