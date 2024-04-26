Первые награды ММКФ забрали фильмы из Ирана и Германии

Открытие 46-го Московского международного кинофестиваля Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Иранский фильм "Дыхание холода" режиссера Нахид Азизи стал обладателем приза зрительских симпатий 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Первые награды были вручены перед официальной церемонией закрытия киносмотра.

Картина, получившая награду зрителей, рассказывает о молодом человеке по имени Баха из приграничного городка, который узнаёт, что его отец Бахрам вышел из тюрьмы после 20-летнего заключения, куда он попал за убийство своей жены, матери Бахи, заподозрив её в измене. Сын, который так и не смог оправиться от случившегося и до сих пор полон гнева и обиды, решает сам поехать за отцом, чтобы привезти его домой. На обратном пути ни один из них не произносит ни слова. Однако мысль о мести за смерть матери не покидает Баху ни на минуту.

Картина также отмечена специальным упоминанием жюри NETPAC (сети продвижения азиатского кино).

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Диплом жюри Гильдии неигрового кино и телевидения достался фильму "Мэй" режиссера Ло Дун.

Приз международной федерации киноклубов "Колючий взгляд" также достался фильму "Мартин читает Коран" Сауле.

Призом федерации киноклубов по конкурсу "Русские премьеры" отмечена работа "Надо снимать фильмы о любви" режиссера Романа Михайлова.

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