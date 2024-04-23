Минкультуры не будет запрещать прокат картин из-за одного эмигрировавшего участника

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Полностью снятые и получившие прокатное удостоверения фильмы, в создании которых принимали участие актеры или режиссеры, покинувшие Россию, будут выходить в прокат; при этом, уехавшие из страны не получат деньги от проката картины, сообщила министр культуры Ольга Любимова участникам программы поддержки сценаристов "АВТОР".

"Мы давно и все вместе приняли решение, что картины, которые сделаны (...) которые получили прокатное удостоверение национального фильма, могут выходить в прокат. Это очень важная составляющая, потому что над картиной трудились (...) и из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду без своего детища", - сказала Любимова.

Так она ответила на критику министерства за то, что в российский проект вышла лента "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина, который покинул Россию после окончания съемок в 2021 году.

Она отметила, что фильм "Мастер и Маргарита" - "огромный проект, на который было потрачено порядка миллиарда рублей бюджетных средств".

"И снимался он три года, даже больше (...) там менялся режиссер, менялся сценарий, менялась команда. Но, тем не менее, команда продюсеров закончила этот проект, вне зависимости от того, как повел себя режиссер и выступил", - добавила министр.

Также она подчеркнула, что "никаких денег от того, что было получено в прокате, никто из тех, кто уехал, не получает".