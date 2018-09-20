Одно из самых известных шоу рэп-баттлов Versus заблокировано на YouTube

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Шоу рэп-баттлов Versus Battle заблокировано на YouTube.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", - говорится в системном сообщении на канале versusbattleru.

Versus Battle - одна из самых известных российских площадок, на которых организуются шоу в жанре рэп-баттла, затем видео поединка рэперов выкладывается на YouTube. Аналогичные площадки успешно работают за рубежом.

Годом ранее широкий резонанс вызвал рэп-поединок между известным исполнителем Мироном Федоровым (Оксимирон) и Вячеславом Машновым (Гнойный). Результат баттла освещался в российских и зарубежных СМИ, а видеозапись встречи набрала миллионы просмотров на YouTube.