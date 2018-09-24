Metallica даст концерт в Москве летом 2019 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Рок-группа Metallica выступит в Москве в июле 2019 года.

"Легенда тяжелой музыки, рок-группа Metallica выступит в Москве в рамках своего тура WorldWired Tour. Европейские концерты начнутся с выступления в Лиссабоне 1 мая и пройдут в двадцати странах. Шоу в Москве состоится 21 июля в "Лужниках", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организаторов концерта в понедельник.

Там отметили, что группа также посетит, в частности, Германию, Италию, Нидерланды, Бельгию, Норвегию, Финляндию.

Билеты на московский концерт поступят в продажу в пятницу, 28 сентября. Как отметили организаторы, "самые преданные фанаты Metallica смогут посетить любые концерты будущего европейского тура по единому билету Black Ticket". Их выпустят тиражом всего в 750 экземпляров по цене в 750 евро.

Metallica бала основана в 1981 году барабанщиком Ларсом Ульрихом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом. Среди наград группы - девять Grammy, две American Music Awards и множество премий MTV Video Music Awards.

В 2009 году группу включили в зал и музей славы рок-н-ролла. В декабре 2013 года Metallica дала концерт в Антарктике, став после этого единственной группой, выступившей на всех семи континентах, и попала в Книгу рекордов Гиннесса.