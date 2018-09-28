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Культура

Коллекцию картин первого премьер-министра Англии представят в Петербурге

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Во дворце Меншикова в Петербурге в пятницу открывается выставка, на которой будет представлена коллекция картин английского государственного деятеля XVIII века Роберта Уолпола.

Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, в течение всей жизни граф Орворда и первый премьер-министр Англии собирал произведения искусства, в частности картины. Всего за тринадцать лет он построил в родовом поместье Хоутон-Холл роскошный дом, специально спроектированный под собрание картин. В 1779 году внук Уолпола Джордж, запутавшийся в долгах, продал две с лишним сотни картин из коллекции деда русской императрице Екатерине II за 40.555 фунтов стерлингов.

Князь Александр Меншиков (1673-1729) может рассматриваться как современник Уолпола. Он сделал невероятную карьеру при Петре Великом - от участия в "потешных полках" до командования русскими войсками во время военных кампаний. Дворец на Васильевском острове был основным местом, где располагалась коллекция Меншикова. "Подражая Петру Великому, он собирал картины и скульптуру, которая располагалась в саду вокруг дворца. Хотя его собрание нельзя сравнивать с коллекцией Уолпола, для России того времени оно было очень богатым и включало около 200 картин и около 20 мраморных скульптур, не считая предметов декоративного искусства", - отмечают в музее.

В 1738 году Роберт Уолпол заказал знаменитому художнику Жан-Батисту Ванлоо свой поясной портрет (ныне - Национальная портретная галерея в Лондоне). Сэр Роберт оказался очень доволен своим сходством, которое отмечали и его современники, и спустя некоторое время Уолпол пожелал иметь свой портрет в рост. Художник просто повторил свой предыдущий портрет, дополнив его и превратив в парадный.

В XVIII веке портрет находился в Голубой спальне Хоутон-Холла. Он стал единственным фамильным портретом, проданным наследником сэра Роберта. Теперь его можно увидеть на выставке во дворце Меншикова.

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Теги: Эрмитаж, Роберт Уолпол

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