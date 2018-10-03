Российский бизнесмен купил основанную продюсером The Beatles студию AIR

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российский предприниматель Максим Демин купил студию звукозаписи, основанной продюсером The Beatles Джорджем Мартином.

AIR Studios, расположенная в северном Лондоне, была выставлена на продажу в мае этого года после того, как ее владельцы урегулировали давний спор с чинившим препятствия соседом, пишет The Financial Times. Владельцами здания были Ричард Бут и Пол Вульф, возраст которых превышает 70 лет. Они искали покупателя, готового инвестировать в бизнес, а не переделывать здание под жилую недвижимость.

Стоимость сделки, которую проводила London Bridge Capital, должна превышать 10 млн фунтов стерлингов.

Вульф подтвердил изданию, что студия была продана. "Мы очень рады. Покупатель подтвердил будущее студии в качестве студии", - сказал он.

AIR Studios является прибыльным бизнесом за счет спроса на классическую музыку для голливудских фильмов, а также рок- и поп-музыку.

Демин в 2011 году купил 50% акций английского футбольного клуба "Борнмут", а в 2013 году полностью выкупил его.