В Москве пройдет мировая премьера нового спектакля театра-цирка "7 пальцев"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Мировая премьера нового спектакля театра-цирка "7 пальцев" под названием "Пассажиры" впервые пройдет в Москве, в Театре мюзикла, сообщает пресс-служба театра.



"18 января 2019 года в Московском театре мюзикла пройдет мировая премьера нового спектакля канадского театра-цирка "7 пальцев" (The 7 Fingers) - "Пассажиры" в постановке

обладателя Drama Desk Award Шены Кэррол", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.



Генеральный продюсер Театра мюзикла Давид Смелянский рассказал, что "обычно мировую премьеру своей новой постановки "7 пальцев" дают в Париже, но на этот раз специально для Театра мюзикла было сделано исключение".



Спектакль будет идти в театре три недели – до 9 февраля.

Художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой отмечает, что спектакль будут показывать в здании кинотеатра "Россия".



Режиссер спектакля Кэрролл известна по своим постановкам для Cirque du Soleil, цирковому шоу Queen of the Night на Бродвее в Нью-Йорке. За хореографию для спектаклей "7 пальцев" "Следы" (Traces) и "Обстоятельство" (Circumstance) Кэролл была удостоена престижных театральных премий Drama Desk Award и Bay Area Theatre Critic's Circle.



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