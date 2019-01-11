Мексиканского режиссера Куарона обидели субтитры на испанском для испанцев

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон назвал невежественным и оскорбительным решение Netflix показывать его новый фильм "Рома" с субтитрами для испанской аудитории.

"Больше всего мне нравится цвет и текстура других акцентов", - приводит слова обладателя двух "Оскаров" "Би-би-си" со ссылкой на El Pais.

Новая картина Куарона рассказывает о Мехико 1970-х годов, соответственно актеры в основном говорят на мексиканском испанском. Фильм получил два "Золотых глобуса", включая награду как "Лучший фильм на иностранном языке".

Стримминговый сервис Netflix решил показывать "Рому" с субтитрами, опасаясь, что испанские зрители не смогут понять мексиканский вариант языка. После волны недовольства варианты выбора субтитров были изменены: теперь можно выбрать "европейский испанский", то есть "перевод" на государственный язык Испании, или "испанский", то есть транскрипцию того, что произносят герои. В кинотеатрах Картину показывают без субтитров.