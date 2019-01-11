Главные новости
В РоссииБанк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернетеВ миреДуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLCВ миреФедеральные прокуроры проверят украинцев, присутствовавших на инаугурации Трампа
Культура

Мексиканского режиссера Куарона обидели субтитры на испанском для испанцев

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон назвал невежественным и оскорбительным решение Netflix показывать его новый фильм "Рома" с субтитрами для испанской аудитории.

"Больше всего мне нравится цвет и текстура других акцентов", - приводит слова обладателя двух "Оскаров" "Би-би-си" со ссылкой на El Pais.

Новая картина Куарона рассказывает о Мехико 1970-х годов, соответственно актеры в основном говорят на мексиканском испанском. Фильм получил два "Золотых глобуса", включая награду как "Лучший фильм на иностранном языке".

Стримминговый сервис Netflix решил показывать "Рому" с субтитрами, опасаясь, что испанские зрители не смогут понять мексиканский вариант языка. После волны недовольства варианты выбора субтитров были изменены: теперь можно выбрать "европейский испанский", то есть "перевод" на государственный язык Испании, или "испанский", то есть транскрипцию того, что произносят герои. В кинотеатрах Картину показывают без субтитров.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Альфонсо Куарон
Культура
Петра Павленского осудили во Франции на три годаПетра Павленского осудили во Франции на три года
Эмигрант из России сохранил шансы остаться на свободеПодробнее
 Две трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмыДве трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмы
Российские картины за каникулы собрали 3,3 млрд рублейПодробнее
 "Богемская рапсодия" завоевала "Золотой глобус""Богемская рапсодия" завоевала "Золотой глобус"
Актер Рами Малек получил награду за роль Фредди МеркьюриПодробнее
 Умер народный артист России Иван БортникУмер народный артист России Иван Бортник
Прощание с актером пройдет 8 января в театре на ТаганкеПодробнее
Праздники с искусством: "Viva la Vida". Фрида Кало и Диего РивераПраздники с искусством: "Viva la Vida". Фрида Кало и Диего Ривера
В московском "Манеже" представлена ретроспектива одной из самых известных супружеских пар художников XX векаПодробнее
 Праздники с искусством: Пикассо & ХохловаПраздники с искусством: Пикассо & Хохлова
В Пушкинском музее собрана выставка, посвященная счастью и трагедии знаменитого художника и балерины труппы ДягилеваПодробнее
 Праздники с искусством: "Парижские вечера" баронессы ЭттингенПраздники с искусством: "Парижские вечера" баронессы Эттинген
В Москве до 13 января открыты двери выставки, воссоздающей атмосферу знаменитого парижского салона авангардистовПодробнее
 Праздники с искусством: "В Будущее возьмут не всех" Ильи и Эмилии КабаковыхПраздники с искусством: "В Будущее возьмут не всех" Ильи и Эмилии Кабаковых
До "старого" Нового года в Третьяковке работает первая полноценная ретроспектива московского концептуалиста и его супругиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Затопление Тушинского тоннеля в Москве7 фото
10 января
Затопление Тушинского тоннеля в Москве
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию6 фото
09 января
Сильные снегопады обрушились на Австрию и Германию
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБанк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернетеВ миреДуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLCВ миреФедеральные прокуроры проверят украинцев, присутствовавших на инаугурации ТрампаМоскваТушинский тоннель в Москве открыли после затопленияВ РоссииРоскомнадзор выявил на сайте "Би-би-си" ссылки на идеологов терроризмаВ миреЛукашенко пригрозил Москве потерей "единственного союзника" на западном направлении

Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделю

Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделюЭто может привести к замедлению темпа роста ВВП, который рискует оказаться ниже обещанных Трампом 3% Подробнее

Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора

Ящур выявлен на свинокомплексе "Русагро" в Приморском крае

Ящур выявлен на свинокомплексе "Русагро" в Приморском краеКомпания заявляет о незначительных потерях в связи со вспышкой заболевания Подробнее

Рубль почти не отреагировал на решение Минфина возобновить покупку валюты

Аварийный участок канала имени Москвы выведен из эксплуатации до 1 апреля

Минфин РФ направит на покупку валюты с 15 января по 6 февраля 265,8 млрд рублей

Двое российских туристов госпитализированы после падения в ущелье на Бали

Мексиканского режиссера Куарона обидели субтитры на испанском для испанцев

МИД РФ потребовал от США объяснений по поводу обвинений в адрес Весельницкой

Главу Олимпийского комитета Японии заподозрили в коррупции

Турция подготовила план военной операции против курдов в северных районах Сирии

В Германии скончался бывший гражданин США, служивший в нацистском концлагере

Во Франции усилят меры безопасности перед субботними протестами "желтых жилетов"

Более 350 автомобилей с российской стороны ждут открытия Военно-Грузинской дороги

Самолету пришлось экстренно вернуться во "Внуково" из-за незакрытой двери салона

Honda приостановит работу завода в Великобритании после Brexit

Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря

Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабряРост цен продолжается десятую сессию подряд Подробнее

Глава Минэнерго РФ примет участие в экономическом форуме в Давосе

Экс-мэру Йошкар-Олы увеличили сумму штрафа по делу о взятке и незаконном бизнесе

В Туркменистане начали тестовое производство бензина из природного газа

Уголовное дело завели из-за мышьяка в питьевой воде в забайкальском поселке

Денежная база в России с 21 по 28 декабря выросла на 270 млрд рублей

В московском Южном Бутове построят католический храм

Двукратный победитель "Уимблдона" Энди Маррей решил завершить карьеру

Власти Северной Осетии пообещали помочь с трудоустройством работникам "Электроцинка"

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,03-0,3%

МИД РФ обвинил США в посягательстве на суверенитет Венесуэлы

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов пятницы

Мужчина был похищен на севере Москвы после конфликта с тремя неизвестными

Прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новые обвинения

Доступ экспертов ВАДА к московской лаборатории не снял опасения из-за пропуска дедлайна

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');