Фильм ученика Сокурова о событиях Первой мировой покажут на Берлинале

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Фильм "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика режиссера Александра Сокурова, будет представлен на 69-м Берлинале, сообщили журналистам в пресс-службе студии "Ленфильм", которая участвовала в создании картины.

"Мировая премьера фильма "Мальчик русский" состоится на Берлинском международном кинофестивале. Это история о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. "Слухачами" в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов "прослушивали небо", обнаруживая вражеские аэропланы", - сказали в студии.

Сценарий написал сам режиссер Золотухин еще во время обучения в мастерской Александра Сокурова. Мастер выступил с качестве худрука проекта.

"Мы не ставили перед собой задачи точного воспроизведения исторической достоверности событий. Акцент делался на создание образа Первой мировой. Показать людей: их мысли, ощущения, тревоги. Этим людям еще предстоит пережить революции, войны и катастрофы трагического ХХ века", - привели журналистам слова Золотухина.

Фильм создавался при поддержке Министерства культуры и правительства Санкт-Петербурга.

Съемки проходили в Петербурге и области, на фортах Кронштадта и на улицах Выборгского замка.

Премьерный показ фильма намечен на 9 февраля.

69-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавит французская актриса Жюльет Бинош.

В программу Берлинале "Панорама" вошла российская картина "Кислота" Александра Горчилина. В прошлом году в этой программе от России была представлена картина Тимура Бекмамбетова "Профиль", она удостоилась приза зрительских симпатий.

Фильмом открытия станет картина режиссера Лоне Шерфиг "Доброта незнакомцев" (The Kindness of Strangers).