Американцы Роберт Гласпер и Ришар Бона станут хедлайнерами фестиваля "Триумф джаза"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В середине марта этого года в 19-й раз пройдет международный фестиваль "Триумф джаза", который организует народный артист России, саксофонист и лидер Московского джазового оркестра Игорь Бутман. На этот раз концерты в его рамках пройдут в трёх городах: 13 марта - в Санкт-Петербурге, 14 марта - в Туле, с 15 по 17 марта - в Москве (ММДМ и Джаз-клуб Игоря Бутмана).

Как сообщают организаторы, хедлайнерами фестиваля станут Роберт Гласпер и Ришар Бона (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Также в нем примут участие Лаурин Талезе (США), Нильс Вюлькер (Германия), джаз-группа Ivanov Vibe Band Иннокентия Иванова, проект Саши Машина Sasha Mashin Outsidethebox, группа Евгения Побожего, Квартет и Квинтет Игоря Бутмана при участии Олега Аккуратова.

В рамках большого фестиваля состоится V фестиваль-конкурс "Детский Триумф джаза", гала-концерт которого пройдёт 15 марта на сцене ММДМ.

За прошедшие годы на "Триумфе Джаза" выступили более сотни "звезд", в том числе Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Ли Ритенаур, Рой Хэйнз, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Гэри Бартц, Элвин Джонс, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Майк Стерн, группа TAKE 6, Боб Джеймс, Рой Харгроув.