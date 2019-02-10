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Создательница фильма "Мистер Джонс" высказалась о Голодоморе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Темы, затрагиваемые в фильме основного конкурса Берлинале "Мистер Джонс" о Голодоморе на Украине в 1930-х годах, актуальны и в настоящее время, считает режиссёр картины Агнешка Холланд.

"Это сложный фильм для экранизации. Когда я почитала сценарий, меня поразила его актуальность, подача материала, сюжет и сама тема. Голодомор - одно из ужаснейших преступлений человечества в XX веке, сотворенных людьми или режимом, если хотите. Для меня работа над проектом была моральным долгом и ответственностью", - сказала она на пресс-конференции в воскресенье.

Она подчеркнула, что картина также ставит вопрос, что для современного человека значат медиа. "А также какова повестка у медиа, что мы можем сказать про фейк-новости или пропаганду, которую легко распространять в разделённом мире. Я считаю, что без свободных медиа не может быть демократии", - сказала А.Холланд.

Кроме того, она отметила, что создатели фильма, действие которого происходит, в том числе Москве, не имели намерения снимать картину в России. "Мы не снимали в России по многим причинам, мы не запрашивали разрешения на съёмки в России. Поэтому не могу сказать, была бы одобрена наша заявка или нет. Я не хотела делать картину настолько реалистичной. Это не было нашей концепцией - ехать в Россию и снимать там", - сказала А.Холланд.

Она добавила, что не знает, будет ли картина показана в России.

При этом режиссёр заявила, что считает россиян великой нацией. "Это великая нация с великой культурой и достижениями, но они по-прежнему выбирают тьму вместо света. Потому что свет, свобода - сложная вещь. Она означает, что надо делать выбор, совершать ошибки, не искать кого-то, кто будет говорить тебе, что делать", - считает режиссёр.

Польская картина "Мистер Джонс", вошедшая в основной конкурс Берлинале, снятая в копродукции с Великобританией и Украиной, основана на реальной истории. В центре сюжета - валийский журналист Гарет Джонс, который приезжает СССР в 1930-е годы, чтобы взять интервью у Иосифа Сталина. Впоследствии он едет на юг страны и становится свидетелем Голодомора. Позднее, несмотря на угрозу собственной жизни, Г.Джонс пишет статью об ужасах, свидетелем которых он стал. В это же время писатель Джордж Оруэлл, впечатлившись историей журналиста, начинает работу над повестью "Скотный двор".

Теги: Берлинский кинофестиваль, Мистер Джонс, Голодомор, Агнешка Холланд

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