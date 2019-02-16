Умер швейцарский актер Бруно Ганц, известный по роли Гитлера в "Бункере"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Директор Берлинале Дитер Косслик начал церемонию награждения фильмов независимых жюри 69-го киносмотра с объявления о кончине швейцарского актера Бруно Ганца, известного по картинам "Небо над Берлином" Виса Вендерса и "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера.

"Сегодня не стало Бруно Ганца. Мы все запомнили его замечательные фильмы. Он неоднократно принимал участие в Берлинале", - сказал директор фестиваля Дитер Косслик.

Ганц родился в 1941 году в Цюрихе, впервые снялся в кино в возрасте 19 лет в 1960 году. В 1962 году переехал в Германию, где играл в фильмах и спектаклях.

Среди режиссёров, с которыми работал Ганц - классики европейского кино Вим Вендерс, Эрик Ромер, Вернер Херцог, Фолькер Шлёндорф.

Ганц стал известен широкой публике в 1970-1980 годах, благодаря фильмам "Небо над Берлином" Вима Вендерса, в котором сыграл ангела. Среди других картин с его участием - "Хлеб и тюльпаны" и "Бункер". В последнем он сыграл Адольфа Гитлера.