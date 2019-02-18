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Культура

Актер Мадс Миккельсен рассказал о своем любимом русскоязычном фильме

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Датский актёр Мадс Миккельсен, известный по ролям в сериале "Ганнибал" и "бондиане", рассказал в интервью "Интерфаксу" в понедельник, что один из его любимых фильмов - картина Элема Климова "Иди и смотри".

Миккельсен пояснил, что лента, повествующая о нацистской карательной акции во время Второй Мировой войны, для него является абсолютно "душераздирающей".

"Она как будто с привкусом горечи, реалистична и у нее очень "русский" характер. Этот фильм в моем "топ-3" списке лучших фильмов", - сказал собеседник агентства.

Миккельсен также рассказал о своем видении влияния России в культуре. "Российская культура имеет огромное влияние на Европу и на каждого во всем мире. В Дании силен "русский след". Его можно найти в повседневной жизни, литературе, театральных постановках, фильмах. Чего только стоит фигура Станиславского. У России безграничный культурный потенциал, который мы впитываем с детства", - сказал он.

Миккельсен озвучил свое объяснение тому, что русские всегда играют отрицательных персонажей в Голливуде. "Обычно в моих европейских проектах я играю хороших парней, а в голливудских картинах - "плохишей". Также, как и русские актеры. Прежде всего это из-за акцента. Если ты говоришь на английском с акцентом, это подразумевает, что ты прибыл из какого-то экзотического места, и значит ты плохой персонаж. В Америке они ещё не перебороли это предубеждение", - сказал актер, подчеркнув, что он ничего не имеет против, если студии хотят показать его отрицательным персонажем.

"Я совсем не против, у меня есть проекты и в Европе. Поэтому если роль интересна, то почему бы и нет", - заверил актёр.

Миккельсен приехал в Москву, чтобы представить свой новый фильм "Затерянные во льдах". Действие в картине происходит в Арктике, где потерпел крушение вертолет. Герой Миккельсена Хаксли Овергард вынужден сражаться за выживание с природой, в ледяной арктической пустыне.

В российский прокат фильм выйдет 21 февраля.

Миккельсен был удостоен Приза Каннского кинофестиваля за роль в фильме "Охота" режиссёра Томаса Винтерберга. Также имеет награду Европейской киноакадемии за выдающиеся достижения в мировом кино, премию "Сатурн" как лучший телеактер.

Теги: Мадс Миккельсен

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