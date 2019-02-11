Фильм "Рома" получил премию BAFTA как лучший фильм

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Драма "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм, сообщает Associated Press.

Черно-белый фильм о жизни семьи в Мехико в начале 1970-х годов получил награды за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу, а также как лучший фильм на иностранном языке.

Триумфатором премии стала историческая трагикомедия "Фаворитка" ("The Favourite"). Среди семи наград "Фаворитки" - победа в номинации "лучший британский фильм". Также премии в номинации "лучшая актриса" была удостоена Оливия Колман, которая сыграла в фильме королеву Анну.

Лучшим актером киноакадемия признала Рами Малека, сыгравшего главную роль в фильме "Богемская рапсодия", посвященном музыкальной группе Queen.

Премию BAFTA расценивают как ориентир для определения возможных победителей премии "Оскар". Вручение наград Американской киноакадемии пройдет 24 февраля.