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Опубликован лонг-лист "Большой книги"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Национальная литературная премия "Большая книга" в четверг объявила "длинный список" номинантов четырнадцатого сезона; в него в этом году вошла 41 книга.

Среди номинантов премии в этом году Виктор Пелевин с книгой "Тайные виды на гору Фудзи", Эдуард Веркин с романом "Остров Сахалин", Евгений Водолазкин ("Брисбен"), Линор Горалик ("Все, способное дышать дыхание"), Гузель Яхина ("Дети мои") и другие.

Писатель, глава состава экспертов премии Михаил Бутов подчеркнул, что этот литературный год не был похож на предыдущие. "Не так просто объяснить почему. Был высокий процент книг, которые заслуживают рассмотрения", - сказал он.

Совету экспертов предстоит выбрать среди произведений "длинного списка" от 8 до 15 текстов.

"Большая книга" - национальная литературная премия, учрежденная в 2005 году. Соучредители премии являются министерство культуры РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство по культуре и кинематографии.

Большая книга

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