Премию "Нацбест-2019" получил роман "Финист - ясный сокол" Рубанова

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Лауреатом ежегодной российской литературной премии "Национальный бестселлер-2019" стал писатель Андрей Рубанов с романом "Финист - ясный сокол".

Роман "Финист - ясный сокол" - книга о девушке, которая ищет своего возлюбленного. Произведение основано на русских народных сказках и былинах. Автор определил жанр своей работы как "славянское фэнтези".

В финал, помимо "Финиста" Рубанова, вышли еще пять произведений: "Я буду всегда с тобой" Александра Етоева, "Калечина-малечина" Евгении Некрасовой, "Славянские отаку" Упыря Лихого, "Четверо" Александра Пелевина и "XX век представляет. Кадры и кадавры" Михаила Трофименкова. Всего в 2019 году на премию "Нацбест" претендовали 44 произведения.

По результатам голосования за романы Рубанова и Некрасовой было отдано одинаковое количество голосов. Решение принял почетный председатель жюри, главный финансовый уполномоченный РФ Воронин.

"Не хочу сказать, что это выбор из плохого и хорошего, все книги хорошие, каждый по своему замечательный, и, пожалуй, я под воздействием изложений, которые я слышал частично, сделаю свой выбор в пользу книги и назову фамилию Рубанов", - сказал председатель жюри.

Победителя выбирали открытым голосованием жюри, в состав которого вошли директор Петербургского книжного салона Андрей Шамрай, общественный деятель Кристина Потупчик, писатель Алексей Сальников, режиссер Владимир Бортко, военный корреспондент Семен Пегов, блогер и переводчик Дмитрий Пучков.

Победитель получил приз 1 млн рублей, которые он разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором. Прочие финалисты получили утешительные призы, премия составила 60 тысяч рублей.

"Национальный бестселлер" - общероссийская литературная премия, учрежденная в 2001 году. Вручается в Санкт-Петербурге за лучший роман, написанный на русском языке в течение календарного года. Девиз премии - "Проснуться знаменитым!".