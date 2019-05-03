Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.

В отношении певца применены санкции в рамках вступившего в силу в прошлом году так называемого "закона Магнитского". Решение запретить Лепсу въезд в Литву подписал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

"С учетом предложения министерства иностранных дел мы подтверждаем, что министр внутренних дел Эймутис Мисюнас во вторник подписал указ, которым принято решение не разрешать этому лицу въезд в Литовскую Республику", - сообщила BNS представитель главы МВД по связям с общественностью Ева Дирмайте.

Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс сказал агентству, что Лепса предложено внести в "публичный список нежелательных лиц".

Как он отметил, "то, что инкриминируется ему в США, является достаточной причиной внесения и в наши списки".

Ранее включить Лепса в так называемый "черный список" предлагали три члена Сейма - Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас.

В последний раз певец выступал в Литве в конце марта.

В конце апреля посольство России в Вильнюсе сообщало, что следит за ситуацией с возможным запретом Лепсу на въезд в Литву.

"В случае, если совет МИД Литвы по Лепсу сработает, то нам тоже придется подключать фантазию для рассмотрения вопросов по выдаче виз литовским деятелям культуры и искусства, которые, заметим, в немалом количестве гастролируют в нашей стране, - говорилось в фейсбуке дипмиссии. - Пусть потом никто не обижается и благодарит своих дипломатов".