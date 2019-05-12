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Скончалась актриса из сериала "Твин Пикс" Пегги Липтон

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News.

В заявлении семьи актрисы говорится, что она скончалась от рака в окружении семьи и близких.

Липтон сыграла в сериале "Отряд "Стиляги" о молодых хиппи, вынужденных пойти работать в полицию и выполнять задания под прикрытием. В 1970 году она получила за эту роль "Золотой глобус".

В 1990-е она сыграла Норму Дженнингс, владелицу закусочной в "Твин Пикс". В 2017 году она вновь исполнила эту роль в продолжении сериала.

США Твин Пикс

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