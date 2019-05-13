Поиск

Фильм про покемонов заработал почти $60 млн в дебютный уик-энд, но не обошел "Мстителей"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Фантастический фильм "Покемон. Детектив Пикачу" собрал неплохую кассу на старте проката в Северной Америке, но не смог обойти по этому показателю экранизацию комиксов Marvel "Мстители: Финал", которая удерживает лидерство в американском прокате третьи выходные подряд.

По итогам завершившихся выходных заключительная часть "Мстителей" собрала в Северной Америке еще $63 млн, согласно данным сайта Box Office Mojo. На данный момент картина принесла Marvel Studios в общей сложности $723,5 млн в США и Канаде, а мировые сборы достигли $2,49 млрд. До показателей "Аватара", который является самым кассовым фильмом в истории, осталось всего $300 млн.

"Покемон: Детектив Пикачу" занял второе место в домашнем прокате по итогам уик-энда. Экранизация от Warner Bros собрала в дебютные выходные $58 млн. Мировые сборы составили около $170 млн, при этом примерно $41 млн пришелся на Китай. По данным Box Office Mojo, "Пикачу" показал лучший в истории старт среди всех экранизаций видеоигр, обогнав "Лару Крофт - расхитительницу гробниц".

На третьем месте расположилась комедия-ремейк "Отпетые мошенницы" производства Metro-Goldwyn-Mayer, главные роли в которой исполнили Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон. Премьерные выходные принесли фильму $13,5 млн. Позицией ниже дебютировала другая легкая комедия - "Помпошки" компании STX Entertainment, в которой сыграла Дайан Китон. Картина выручила всего $5,1 млн.

Мстители

Новости по теме

Новости

Умер композитор "Крылатых качелей" и колыбельной для Умки Евгений Крылатов

Умер композитор "Крылатых качелей" и колыбельной для Умки Евгений Крылатов

Большинство россиян оценили советские фильмы о войне выше современных

Большинство россиян оценили советские фильмы о войне выше современных

Реставраторы в Дрездене снимут ретушь, скрывающую купидона на картине Вермеера

Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму о гибели "Курска"

Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму о гибели "Курска"

Писатель и депутат Госдумы Шаргунов возглавил журнал "Юность"

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Жена Павла Чухрая опровергла сообщения о его госпитализации

Жена Павла Чухрая опровергла сообщения о его госпитализации

Театр "У Никитских ворот" в Москве закрыли на три месяца

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

Лунгин представил нашумевшее "Братство" на московской премьере

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');