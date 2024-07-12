Режиссер Никита Кобелев назначен худруком Александринки

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU -Новым художественным руководителем Александринского театра стал режиссёр Никита Кобелев.

Валерий Фокин, работавший на этой должности более 20 лет, станет президентом театра.

"Валерий Владимирович Фокин не уходит из театра, он становится президентом театра. А я - художественным руководителем, с 12 июня", - сказал Кобелев "Интерфаксу".

Он уточнил, что в театре "немного изменилась конфигурация, но Фокин остается".

В пресс-службе Александринки также подтвердили агентству информацию о назначении Фокина и Кобелева.

"Художественным руководителем Александринского театра назначен главный режиссер Александринского театра Никита Кобелев. Народный артист России, лауреат государственных премий России Валерий Фокин, работавший в должности художественного руководителя театра более 20 лет, с августа 2003 года, теперь продолжит служение александринской сцене на посту президента театра", - сообщили в пресс-службе.