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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 16:09

Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти

Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти
Актриса Шеннен Доэрти
Фото: Earl Gibson III/Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американская актриса Шеннен Доэрти, известная по сериалам "Беверли Хиллз 90210" и "Зачарованные" умерла в возрасте 53 лет.

Последние несколько лет она проходила лечение от рака.

Представитель актриса Лесли Слоун сообщила, что Доэрти умерла в субботу, 13 июля.

Первый раз актрисе диагностировали рак груди в 2015 году, ей была сделана мастэктомия.

В 2020 году она сообщила, что рак в терминальной стадии.

В июне 2023 году Доэрти рассказала, что рак метастазы распространились в мозг.

Шеннен Доэрти начала сниматься в детстве. В 11 лет получила роль в сериале "Маленький домик в прериях". Еще до того, как ей исполнилась 15, сыграла в фильмах "Секрет крыс" и "Девочки хотят повеселиться".

В 1988 году сыграла в черной комедии "Смертельное влечение" с Вайноной Райдер.

После этого она получила роли в популярных сериалах "Беверли Хиллз 90210" и "Зачарованные".

Хроника 05 января 2019 года – 14 июля 2024 годаУмершие знаменитости
Шеннен Доэрти
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