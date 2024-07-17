Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве в начале сентября пройдет 37-я Московская международная книжная ярмарка, ежегодно в ней принимают участие сотни издательств и книготорговых компаний из разных регионов России и других стран, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С 4 по 8 сентября в столице пройдёт 37-я Московская международная книжная ярмарка. Ежегодно в ней участвуют сотни издательств и книготорговых компаний из разных регионов России и других стран. В прошлом году офлайн- и онлайн-мероприятия посетили свыше 1,5 миллиона человек", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что насыщенная программа ждет гостей "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной, где проходит ярмарка, и в этом году. Там пройдут презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, международные конгрессы переводчиков художественной литературы.

Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих вход свободный.

Московская международная книжная ярмарка, которая впервые состоялась в 1977 году, является старейшим и крупнейшим книжным форумом России. Гостями ярмарки становились издатели, писатели, журналисты из Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Польши, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, государств СНГ и Балтии и др.